12. März 2018, 18:54 Uhr Rüstung Allen voran die USA

34 Prozent der Rüstungsexporte weltweit kommen aus Amerika. Verglichen mit dem Zeitraum zwischen 2008 und 2012 stiegen Importe und Exporte von Rüstungsgütern in den vergangenen fünf Jahren weltweit um zehn Prozent.

Von Moritz Baumstieger

Der internationale Handel mit Waffen nimmt weiter zu. Verglichen mit dem Zeitraum zwischen 2008 und 2012 stiegen Importe und Exporte von Rüstungsgütern in den vergangenen fünf Jahren weltweit um zehn Prozent. Das geht aus einem Bericht des schwedischen Friedensforschungsinstitut Sipri hervor.

Besonders in der von Kriegen geplagten Region des Nahen und Mittleren Ostens stieg in den vergangenen fünf Jahren das Geschäft mit Kriegsgerät. Nahezu ein Drittel aller Rüstungsgüter (32 Prozent) ging zwischen 2013 und 2017 dorthin, das ist mehr als doppelt so viel wie in den fünf Jahren zuvor. Obwohl es in Westeuropa und Nordamerika Debatten darüber gegeben habe, weniger Waffen in die Region zu liefern, "bleiben die USA und europäische Staaten die Hauptexporteure", sagt der Sipri-Experte Pieter Wezemann. Auch in Deutschland wurden Waffendeals etwa mit der Türkei oder Saudi-Arabien heftig kritisiert, trotzdem stiegen die Exporte in die Region des Nahen und Mittleren Ostens überproportional - um 109 Prozent.

Deutschland ist nur noch auf Platz vier der Lieferstaaten

Insgesamt gingen die Waffenverkäufe von Herstellern aus der Bundesrepublik in den vergangenen fünf Jahren jedoch um 14 Prozent zurück. Damit steht Deutschland nun auf Platz vier der Liste der größten Ausfuhrländer, im Zeitraum 2008 bis 2013 war es noch Platz drei gewesen. An der Spitze der Waffenexporte stehen nach wie vor die USA, mehr als ein Drittel (34 Prozent) aller verkauften Rüstungsgüter stammen von dort. Verglichen mit dem vorherigen Fünfjahreszeitraum steigerte das Land seine Exporte um ein Viertel. Die Verträge, die alle noch während der Präsidentschaft Barack Obamas geschlossen wurden, brachten die US-Waffenverkäufe auf den höchsten Stand seit den späten Neunzigerjahren; fast jede zweite Waffe davon ging in den Nahen und Mittleren Osten. Nach den USA folgen in der Rangliste der größten Exporteure Russland, dessen Verkäufe aber um 7,1 Prozent sanken und Frankreich, dessen Export um 27 Prozent zulegte. Auf dem fünften Platz hinter Deutschland landete China.

Der größte Importeur von Rüstungsgütern war in den vergangenen fünf Jahren Indien. Zwölf Prozent des weltweiten Handelsvolumens ging in das Land, das sich für einen potenziellen Konflikt mit Pakistan und China rüstet und das nach Angaben von Sipri viele Arten von Waffen "weiterhin nicht produzieren" kann. An zweiter Stelle folgt Saudi-Arabien, dessen Käufe um 225 Prozent angestiegen sind. Ägypten findet sich mit einem Zuwachs von 215 Prozent auf Platz drei, die Vereinigten Arabischen Emirate auf Platz vier.

Gesunken sind die Waffenkäufe hingegen in den meisten Ländern Afrikas - meist wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten - und in Europa. Dort gingen die Importe um mehr als ein Fünftel zurück (22 Prozent). Die Friedensforscher von Sipri fürchten jedoch, dass der Rückgang nur vorübergehend ist: Wegen der zunehmenden Spannungen mit Russland werden die Zahlen wohl wieder steigen. Bereits 2017 seien Verträge über Raketenabwehrsysteme geschlossen worden, die in den nächsten Jahren geliefert würden.