17. Juli 2018, 20:07 Uhr Rückkehr von Trump in die USA Einsam im Weißen Haus

Harsche Reaktionen: Der Auftritt des US-Präsidenten lässt sogar Republikaner und Mitarbeiter aus seinem eigenen Stab verzweifeln.

Von Alan Cassidy

Als Donald Trump nach seiner langen Europareise zurückgekehrt war nach Washington, empfing ihn am Montagabend vor dem Weißen Haus eine laute Gruppe von mehr als hundert Demonstranten. Sie schrien: "Geh zurück nach Russland" und bliesen in Tröten. Keine hundert Meter entfernt brannte noch Licht in der Residenz des US-Präsidenten. Vielleicht nahm er Notiz von den Protesten, vielleicht schaute er sich aber auch das Interview an, das er seinem Vertrauten Sean Hannity einige Stunden zuvor gegeben hatte und das nun ...