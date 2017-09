2. September 2017, 08:37 Uhr Richard Grenell Diesen Mann schickt Trump nach Berlin









Richard Grenell wird neuer US-Botschafter in Berlin.

Der 50-jährige Harvard-Absolvent gilt als erfahrener Diplomat und war während der Bush-Präsidentschaft Sprecher bei den Vereinten Nationen.

Auf Twitter gibt er sich gerne angriffslustig. In der Vergangenheit löschte er bereits Hunderte beleidigende Tweets.

Von Stefan Kornelius

Mitarbeiter von Donald Trump machen es sich inzwischen zur Pflicht, dem Präsidenten stets und ausdauernd zu danken. Gründe dafür muss es nicht geben. Und so war auch niemand verwundert, als Richard Grenell am 12. Juli ein Foto mit sich und Trump aus dem Oval Office mit der obligaten Dankesbotschaft verbreitete. Da Grenell aber auch Diplomat ist, konnte zumindest unterstellt werden, dass der Tweet mit einer Gegenleistung verbunden war. Jetzt ist bekannt, welche. Trump hatte dem 50-jährigen Harvard-Absolventen den Botschafterposten in Berlin angeboten. Das gab das Weiße Haus in Washington bekannt.

Aus der langen Liste der amerikanischen Botschafter in Deutschland wird Grenell gleich aus mehreren Gründen hervorstechen. Erstens ist er der erste US-Vertreter, der offen in einer homosexuellen Beziehung lebt, seit 14 Jahren bereits. Weil er sich noch dazu zu den konservativen Republikanern zählt, ist die Sache ein Politikum. Wie politisch die sexuelle Orientierung in der eigenen Partei betrachtet wird, durfte Grenell 2012 erfahren, als er seinen Posten als Außen- und Sicherheitspolitischer Sprecher beim Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney innerhalb weniger Wochen räumen musste - der Druck der Evangelikalen war zu groß geworden.

Grenell twittert noch öfter als Trump - und genauso angriffslustig

Grenell, geboren in Michigan, ist aber auch ein typischer Hybrid-Konservativer, der seine politische Karriere in der Zone zwischen grauer Eminenz, Büchsenspanner, Talkshows und Twitter angelegt hat. Es gehört zu den Aufstiegsmerkmalen junger republikanischer, aber auch demokratischer Politaspiranten, dass sie sich ihre Sporen in verschiedenen Mitarbeiterrollen, Wahlkämpfen und Sprecherfunktionen verdienen. Grenell zeichnete sich dadurch aus, dass er während der Bush-Präsidentschaft durchgehend Sprecher seiner Regierung bei den Vereinten Nationen war - keine leichte Zeit mit den Kriegen im Irak und in Afghanistan.

Die diplomatische Welt kennt Grenell also durchaus, aber besonders wohl fühlt er sich in den Medien - sowohl bei den konservativen wie Fox News oder dem Wall Street Journal als auch jenen, die sein neuer Chef als Mainstream bezeichnen würde. Dort erarbeitete er sich den Marktwert, den er als PR-Fachmann und Berater für seine Kunden brauchte, darunter Klienten aus Iran, Kasachstan und der Demokratischen Republik Kongo. Sein wichtigstes Mitteilungsorgan aber ist Twitter, das er weit häufiger bespielt als der Präsident selbst - nicht selten in gleicher Schärfe. Einige Hundert beleidigende oder politisch gefährliche Tweets löschte er bereits vor dem Romney-Wahlkampf.

In letzter Zeit gibt sich Grenell deutlich sanfter. Wichtiges Thema ist eine Krebs-Erkrankung, die er nach einer Chemotherapie besiegt hat. Nun hat er, ganz programmatisch und diplomatisch, "die unverbrüchlichen Bande mit Europa" als Botschaft an die Spitze seines Twitter-Kontos gestellt.