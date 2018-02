1. Februar 2018, 20:10 Uhr Republik Moldau Streit ums Fernsehprogramm









Feedback

Volk und Regierung des ärmsten europäischen Landes sind gespalten zwischen Anhängern Russlands und der EU.

Von Frank Nienhuysen

Russisches Fernsehen ist in der Republik Moldau beliebt, weil es auf viele Menschen unterhaltsamer wirkt als die einheimischen Sendungen; kurzweiliger, professioneller. Die moldauische Regierung aber will nun den medialen Einfluss aus dem Osten bekämpfen; sie fürchtet, dass der Bevölkerung ganz nebenbei zu viel an russischen politischen Ansichten untergejubelt wird. Und das im Jahr der Parlamentswahl. Ein neues Mediengesetz soll politische Programme aus Russland verbieten, dafür hat die Regierung sogar den eigenen Präsidenten bloßgestellt. Zweimal hatte Igor Dodon sich geweigert, das ...