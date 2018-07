10. Juli 2018, 18:49 Uhr Regularien Mehr "Subsidiarität" in der EU

Experten sollten untersuchen, welche Kompetenzen zurück an die Staaten gegeben werden könnten. Gefunden haben sie: keine.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

Für die EU gilt das Prinzip der Subsidiarität. Sie darf nur aktiv werden, wenn dies einen Mehrwert bietet im Vergleich zum Handeln ihrer Mitgliedstaaten. Jegliche EU-Regulierung wird auf diesen vertraglich fixierten Grundsatz überprüft. Und doch wird seit Jahren bemängelt, "Brüssel" reguliere zu viel. Um diese Kritik zu entkräften, hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine Expertengruppe eingesetzt. Sie sollte Gebiete ausfindig machen, die zurück in die Hände der Staaten gegeben werden könnten. Gefunden hat die Gruppe nach sechs Monaten: nichts. Es gebe keine Kompetenzen oder Politikfelder, die ganz oder teilweise an die Mitgliedstaaten rückübertragen werden sollten, heißt es im Abschlussbericht, der am Dienstag vorgestellt wurde.

Wohl aber müssten die Ressourcen angesichts von Herausforderungen wie Migration und Sicherheit effizienter eingesetzt werden. Deshalb brauche es eine "neue Arbeitsweise" in der EU. Auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung - vor allem auch der regionalen und lokalen - solle künftig intensiver darauf geachtet werden, ob ein Handeln der EU sinnvoll ist und entsprechende Gesetze eventuell aufgehoben werden könnten. Dazu soll ein "Musterraster", eine Art Prüfliste, entwickelt werden. Ein weiterer Vorschlag lautet, die Acht-Wochen-Frist, innerhalb derer nationale Parlamente sich zu EU-Rechtsvorschriften äußern können, auf zwölf Wochen zu verlängern. Die größten Probleme in der EU entstünden nicht durch die Regulierungen als solche, sagte Vizekommissionspräsident Frans Timmermans, sondern durch die Dichte der Regulierung - oft eine Folge des Zusammenspiels der 28 Mitgliedstaaten. In vielen Bereichen müssen unterschiedliche Verwaltungskulturen unter einen Hut gebracht werden.