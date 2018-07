5. Juli 2018, 08:54 Uhr Regierungskrise Seehofer erklärt sich im Bundestag

Das Parlament soll die Finanzplanung für dieses Jahr verabschieden. Der Innenminister wird sich aber wohl nicht nur zu Budgetfragen, sondern auch zum Asylstreit vor dem Plenum äußern müssen. Die Debatte von neun Uhr an im Livestream.

Horst Seehofer hat an diesem Donnerstag ein straffes Programm. In Wien wird er mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz zusammentreffen, um zu sondieren, was der ÖVP-Politiker von den neuen Asylplänen der Union hält. Am Abend trifft sich in Berlin der Koalitionsausschuss, um ebenfalls über das Thema zu beraten.

Doch bevor es überhaupt nach Wien geht, spricht Seehofer am Vormittag im Deutschen Bundestag in der Generaldebatte zum Haushalt für das Jahr 2018. Es wird erwartet, dass er sich auch dort zu seinen Asylplänen äußern wird.

Sehen Sie die Debatte im Livestream.