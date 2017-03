9. März 2017, 13:46 Uhr Regierungserklärung vor EU-Gipfel Klare Worte in "gelegentlich hysterischen Zeiten"









Feedback

Anzeige

In ihrer Regierungserklärung vor dem EU-Gipfel in Brüssel gibt sich Kanzlerin Merkel ungewohnt empathisch.

"So etwas gibt es in der Welt nur einmal", sagt sie über die europäische Mischung aus Wettbewerbsfähigkeit und sozialer Sicherung.

Dann kommt sie auf die kritischen Themen. Eines davon: das Verhältnis zur Türkei.

Vor der Erklärung der Kanzlerin gibt Bundestagspräsident Lammert dazu eine Klarstellung ab, die auch schon wie eine Regierungserklärung klingt.

Von Cerstin Gammelin , Berlin

Planmäßig sollte der Bundestag am Donnerstagmorgen mit einer Regierungserklärung der Bundeskanzlerin beginnen. So kam es aber nicht. Bevor Bundestagspräsident Norbert Lammert das Wort an Angela Merkel übergab, hob er selbst zu einer "Klarstellung" an, die sich allerdings wie eine vorgezogene Regierungserklärung anhörte.

Das sah wohl auch Merkel so, als sie nach einiger Wartezeit endlich selbst an das Mikrofon treten durfte, mit einem so schnippischen Lächeln in den Mundwinkeln, dass sich Lammert gezwungen sah zu versichern, seine Rede sei ja keine Regierungserklärung gewesen.

Lammert hatte nicht über Europa gesprochen, sondern über das deutsch-türkische Verhältnis. Der scheidende Bundestagspräsident stellte in fünf Punkten ruhig und bestimmt klar, wie mit den türkischen Wünschen nach Wahlkampfauftritten in Deutschland umgegangen werden sollte. Es waren die Worte, die Merkel seit dem Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nicht gefunden hatte.

Lammert machte die Werte deutlich, die Deutschland zu verteidigen hat, und er gab einen Weg vor, wie diese Verteidigung erfolgen kann, ohne das komplizierte deutsch-türkische Verhältnis weiter zu belasten. Wer "dieses Land" öffentlich verdächtige, Nazi-Methoden anzuwenden, disqualifiziere sich selbst. In diesen "gelegentlich hysterischen Zeiten" könne sich jeder sein eigenes Bild machen, wo Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit herrschten.

Anzeige

Und weil diese Rechte "bei uns nicht zur Disposition stehen", bat Lammert um Verständnis, dass man sie auch anderen gewähre. Zugleich bat er "ausländische Regierungen", die diese Rechte in Deutschland in Anspruch nehmen, sie auch im eigenen Land zu garantieren. Und weil hier in Deutschland jeder seine Meinung sagen könne, werde es sich Deutschland nicht nehmen lassen, darauf hinzuweisen, wohin sich die Türkei entwickle, "zu einem autokratischen Staat, der sich immer weiter von Europa entfernt".

Erst danach bat Lammert die Kanzlerin nach vorne. "Jetzt die Regierungserklärung."

Lob des freien Handels

Merkel lieferte eine Mischung aus Lob und Forderung. Sie gab sich vor ihrer Abreise zum Europäischen Rat nach Brüssel ungewohnt empathisch. Europa könne stolz sein auf die einzigartige Mischung von Wettbewerbsfähigkeit und sozialer Sicherung. "So etwas gibt es in der Welt nur einmal." Es gab Lob für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Und Lob auch für dessen Stellvertreter Frans Timmermans.

Und dann kamen die Aufgaben, die alle Europäer zu lösen haben. Die Welt verändere sich rasant, getrieben von Globalisierung und Digitalisierung. Europa müsse das mitgestalten, nicht reagieren, und die eigenen Werte einbringen. "Dazu gehört selbstverständlich eine freie Handelspolitik."

Deutschland sei "darauf angewiesen, nicht nur den Zugang zum Binnenmarkt zu haben, sondern auch zu globalen Märkten". Europa dürfe sich nicht einigeln, abschotten oder zurückziehen. "Wir sollten auch mit anderen Partnern Verhandlungen fortführen."