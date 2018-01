14. Januar 2018, 18:48 Uhr Reformen Saudische Frauen im Fußball-Stadion









Auch das Autofahrverbot soll als Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramms im Sommer 2018 endlich fallen.

Zum ersten Mal in der Geschichte Saudi-Arabiens haben Frauen ein Fußballspiel besuchen dürfen. Lokale Medien zeigten Fotos, auf denen im Stadion von Dschidda Frauen mit Fanschals über schwarzen Mänteln und mit Kopftüchern auf der Tribüne saßen. Laut Sportbehörde sind drei Arenen des Landes für den Besuch von Familien vorbereitet worden. Auf Internet-Videos von der Erstligapartie zwischen Al-Ahli und Al-Batin sitzen Männer und Frauen gemeinsam in einem Block und feuern die Mannschaften an. Die Öffnung von Stadien für Frauen gehört zu einem Reformprogramm in dem islamisch-konservativen Land. Im vergangenen Jahr hatte das Königshaus bekannt gegeben, dass Frauen von Sommer 2018 an eigenständig Auto fahren dürfen. Außerdem wurde nach mehr als 35 Jahren das Verbot von Kinos aufgehoben. Die Veränderungen gelten als Teil der "Vision 2030", mit der das Königshaus das Land moderner gestalten und unabhängiger vom Erdöl machen will.