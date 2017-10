1. Oktober 2017, 14:59 Uhr Referendum Rettungskräfte: Mindestens 91 Verletzte in Katalonien









In Katalonien läuft am Sonntag ein umstrittenes Referendum über die Loslösung der Provinz von Spanien.

Mit einem repräsentativen Ergebnis ist nicht zu rechnen. Die spanische Zentralregierung versucht, das Referendum zu verhindern.

Mancherorts eskaliert die Situation: Polizisten schießen mit Gummigeschossen auf Menschen, die wählen wollen. Laut Rettungskräften gibt es mindestens 91 Verletzte.

Bei der umstrittenen Abstimmung über die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien spitzt sich die Situation zu. Die spanische Polizei setzte Gummigeschosse gegen Katalanen ein, die wählen wollten. Laut Augenzeugen gaben die Beamten vor einem Wahllokal in Barcelona Schüsse mit Gummimunition ab.

In den sozialen Medien kursieren Bilder und Videos von schubsenden, tretenden und schlagenden Polizisten, andere zeigen verletzte Katalanen. Nach Angaben von Rettungskräften sind bislang mindestens 91 Menschen verletzt worden. Die katalanische Regierung spricht sogar von mehr als 300 Verletzten. Auch außerhalb Barcelonas gab es etliche Zwischenfälle, wie eine Karte der Tageszeitung El Pais zeigt. Der Fußballklub FC Barcelona reagierte auf die Unruhen und sagte sein Heimspiel gegen Las Palmas ab.

Una pelota de goma ha golpeado en la cara a un manifestante. La policía apuntaba hacia arriba no al suelo. pic.twitter.com/ygx00LM6TH — La Marea (@lamarea_com) October 1, 2017

Bereits am frühen Morgen waren spanische Sicherheitskräfte teils sehr energisch gegen Wähler vorgegangen, nachdem katalanische Sicherheitskräfte die Anweisungen aus Madrid ignoriert hatten, die Wahllokale zu räumen. In dem Ort Sant Julià de Ramis drangen sie gewaltsam in das Wahllokal ein und konfiszierten Urnen und Stimmzettel.

Die katalanische Regierung hatte daraufhin am Morgen kurzerhand die Regeln für das Unabhängigkeitsreferendum geändert und die Stimmabgabe in jedem beliebigen Wahllokal gestattet. 73 Prozent der Wahllokale seien geöffnet, teilte die Regionalregierung am Mittag mit. Wenn nötig, können die Katalanen sogar mit selbstgedruckten Stimmzetteln abstimmen. Zudem seien neue Stimmzettel gedruckt worden, nachdem die Polizei fünf Millionen Exemplare konfisziert hatte.

Lokalpolitiker und Bürger wehren sich gegen Druck aus Madrid

Gegen den Druck der Regierung in Madrid und die Androhung von Strafen hatten Schuldirektoren und Gemeindepräsidenten in Katalonien mehrtägige Feste organisiert oder öffentliche Gebäude frei gemacht, damit diese als Stimmlokale genutzt werden. Vielerorts sollen auch Privatleute ihre Wohnungen zur Verfügung gestellt haben, auch in Weinkellern und auf Dorfplätzen soll gewählt werden können, berichtet die katalanische Tageszeitung "La Vanguardia".

Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy hatte wegen des Referendums kurzfristig seine Teilnahme am informellen EU-Gipfel in Tallinn abgesagt. Das Referendum sei ein Schlag gegen die Demokratie und verstoße gegen die Verfassung, sagte er. Carles Puigdemont, Chef der Regionalregierung in Katalonien, sagte beim Wahlkampfabschluss am Freitagabend in Barcelona: "Wir haben bereits gewonnen. Wir haben die Ängste, die Drohungen, den Druck und die Lügen besiegt." Wenn die Ja-Stimmen überwiegen, will Puigdemont bereits 48 Stunden nach der Abstimmung eine eigene Republik ausrufen - ungeachtet der Wahlbeteiligung.

Wegen der Eingriffe der spanischen Regierung ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der Wahlen wenig repräsentativ sein wird. Die Separatistenplattform ANC vermutet, dass etwa eine Million der 5,3 Millionen Wahlberechtigten am Referendum teilnehmen wird oder kann.

Der harte Kurs aus Madrid heizt den Separatismus an. Viele Katalanen interpretieren Rajoys Einflussnahme als Angriff auf ihre Meinungsfreiheit: Wollten sich 2004 nur ein Viertel der Katalanen von Spanien abspalten, sind es den Umfragen zufolge jetzt fast doppelt so viele.