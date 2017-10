2. Oktober 2017, 11:36 Uhr Referendum in Katalonien Katalanische Regierung trifft sich zu Sondersitzung









Nach dem von Polizeigewalt überschatteten Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien sind die Fronten zwischen Regionalregierung und Zentralregierung verhärtet.

Beide Seiten beraten ihre nächsten Schritte. Die Regierung in Barcelona hat angekündigt, "binnen Tagen" die Unabhängigkeit ausrufen zu wollen.

Der Chef der liberalen Ciudadanos fordert, Artikel 155 der spanischen Verfassung in Kraft zu setzen, um diesen Schritt zu verhindern.

Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien haben die dortige Regionalregierung sowie die spanische Zentralregierung über ihre weiteren Schritte beraten. Regionalpräsident Carles Puigdemont wollte bei der Sondersitzung in Barcelona die Weichen für eine Unabhängigkeitserklärung durch das Parlament stellen.

Puigdemont hatte am Sonntagabend angekündigt, "binnen Tagen" die Unabhängigkeit ausrufen zu wollen. Er zeigte sich überzeugt, dass die Katalanen mit der Abstimmung vom Sonntag "das Recht gewonnen" hätten, einen unabhängigen Staat zu gründen. Der katalanischen Regierung zufolge hatten sich in dem Referendum 90 Prozent der Wähler für die Abspaltung von Spanien ausgesprochen. Allerdings gaben nicht einmal die Hälfte der 5,3 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

Die Zentralregierung in Madrid betrachtet das Referendum als ungültig, das im Vorfeld vom Verfassungsgericht als illegal erklärt worden war. Es habe kein Unabhängigkeitsreferendum gegeben, sagte Ministerpräsident Mariano Rajoy am Sonntagabend. Auch er wollte sich am Montag mit der Führung seiner konservatien Volkspartei (PP) treffen, um das weitere Vorgehen zu beraten.

Albert Rivera, Chef der liberalen Ciudadanos, forderte Rajoy am Montag erneut dazu auf, Artikel 155 der spanischen Verfassung in Kraft zu setzen, um so der Ausrufung eines unabhängigigen Kataloniens zuvorzukommen, wie spanische Medien melden. Artikel 155 würde es der Regierung in Madrid erlauben, Katalonien seinen Autonomiestatus abzuerkennen. Nach Ansicht von Rechtsexperten könnte damit auch die Regionalregierung abgesetzt werden. Allerdings müsste Rajoy das erst durch den parlamentarischen Prozess bringen.

Ministerpräsident Rajoy berief mehrere Treffen ein, vor allem mit der Opposition. Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Pedro Sánchez, forderte Rajoy dazu auf, wieder in einen "Prozess der politischen Verhandlungen" mit der katalanischen Regierung zu treten. "Er muss verhandeln, verhandeln, verhandeln und ein Abkommen erzielen, das ist seine Verantwortung", sagte Sánchez.

Nach dem Referendum am Sonntag sind die Fronten zwischen der Regionalregierung in Barcelona und der Zentralregierung in Madrid verhärtet wie nie. Wie erwartet war es bei der Abhaltung der Wahl zu Gewalt und Tumulten gekommen. Die Guardia Civil, die spanische Polizei, hatte mit großer Härte versucht, das Votum zu verhindern. Sie sperrte und räumte Wahllokale. Außerdem ging sie mit Schlagstöcken, Tränengas und angeblich auch Gummigeschossen gegen Wähler vor. Die katalanische Regierung beziffert die Zahl der Verletzten mittlerweile auf 893.