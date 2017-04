17. April 2017, 17:09 Uhr Referendum in der Türkei "Wie ich mich fühle? Ich denke, wir wurden betrogen!"









Sie verlieren die Hoffnung, sind überrascht oder wollen die Türkei noch nicht aufgeben. Acht Stimmen zum Referendum aus Deutschland und der Türkei.





Protokolle: Deniz Aykanat , Carolin Gasteiger und Julia Ley

Fatih Zingal, stellvertrender Vorsitzender der AKP-nahen Union Europäisch-Türkischer Demokraten

"Die überwältigende Mehrheit der deutschtürkischen Wähler, etwa Zweidrittel, hat für die Verfassungsänderung gestimmt. Mir liegt es sehr am Herzen, dass man diese Menschen als das sieht, was sie sind. Der Großteil dieser Menschen gehört zur Mitte der deutschen Gesellschaft: der Bäcker von nebenan, die Studentin, der Arzt, der Arbeitskollege, die Schneiderin. Man sollte sie nicht dämonisieren und sie nicht als Antidemokraten darstellen, wie einige das nun tun. Sie sind keine Antidemokraten. Im Gegenteil! Sie erhoffen sich durch diese Verfassungsreform eine demokratischere und stabilere Türkei.

Ein Aspekt im Zusammenhang des Referendums ist in der deutschen Öffentlichkeit untergegangen: Viele der Deutschtürken, die für eine Verfassungsänderung sind, haben sich nicht getraut, dies in der Öffentlichkeit oder im näheren Umfeld kundzutun. Sie haben Angst, als Gegner der Demokratie zu gelten. Zudem befürchten sie ausgegrenzt zu werden. Das besonders Tragische dabei ist, dass diesen Menschen der Vorwurf, demokratiefern zu sein besonders weh tut, weil sie mit ihrem Ja eine fortschrittlichere und demokratischere Türkei wollen. Der Gedanke, dass diese Menschen eine Diktatur wollen, ist absurd.

Auch ich habe mich für ein Ja ausgesprochen. Warum? Die Parlamentarische Demokratie ist ein sehr gutes System. Beispielsweise in Deutschland hat dieses System Wohlstand und stabile politische Verhältnisse gebracht. Doch für die Türkei ist die Präsidialdemokratie ähnlich wie in den USA die bessere Regierungsform. Zwischen 1991 und 2002 gab es in der Türkei neun Koalitionsregierungen. Aufgrund der fehlenden Konsenskultur zwischen den Parteien in der Türkei kam es immer wieder zum Bruch der Koalitionsregierungen und infolgedessen zu Wirtschaftskrisen.

An diese Zeit haben sich die Türken nach der Wahl im Juni 2015 erinnert, als die AK-Partei nicht mehr die absolute Mehrheit hatte. Die Parteien konnten sich nicht auf eine Koalitionsregierung einigen. Die Türkei hatte instabile politische Verhältnisse und ein verlorenes halbes Jahr bis zur nächsten Wahl. Deshalb ist die Zustimmung für die Präsidialdemokratie in der Türkei so hoch. Der türkische Wähler hat sich entschieden und diese Entscheidung sollte man respektieren."