14. April 2017, 13:39 Uhr Referendum in der Türkei "Die türkische Verfassung ist die beste, die sich ein Staat wünschen kann"









Die Verfassung muss abgelöst werden, weil das Militär sie geschrieben hat, argumentiert das Ja-Lager um Erdoğan. Verfassungsexperte Christian Rumpf aber erklärt, warum sie fast perfekt ist - und die Türkei keinen "starken Mann" braucht.

Interview von Deniz Aykanat

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan lässt das Volk darüber abstimmen, ob die Türkei künftig ein Präsidialsystem bekommen soll. Christian Rumpf ist Rechtsanwalt und Experte für türkisches Recht. Er kennt die türkische Verfassung wie wenige andere - nicht zuletzt, weil er sie ins Deutsche übersetzt hat. Hier erklärt er, was sich bei einem Ja der Türken ändert und warum Vergleiche mit dem französischen und amerikanischen System hinken.

Am 16. April stimmen die Bürger in der Türkei darüber ab, ob sie die Verfassung des Landes ändern wollen. Um was geht es dabei?

Das jetzige Regierungssystem soll abgeschafft werden. Das Besondere ist, dass der Präsident dann die Exekutivgewalt in seiner Person vereinigt. Bis jetzt ist sie aufgespalten, in den Präsidenten und den Ministerrat mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze. Innerhalb so einer Regierung wird natürlich auch diskutiert. Das ist was grundlegend anderes, als wenn - wie nun von Erdogan geplant - ein einziger Mensch Beschlüsse alleine fasst.

Was würde sich noch ändern?

Der Präsident könnte Minister einsetzen und entlassen wie er will, ohne das Parlament zu fragen. Doch das Entscheidende ist, dass der Präsident auch Parteichef sein dürfte. Das ist es, was den Verdacht weckt, dass die Türkei sich auf eine Diktatur zubewegen könnte.

Warum ist das ein Problem?

Das Problem ist die türkische politische Kultur und das Parteiensystem. Das Schicksal einer türkischen Partei hängt mehr als woanders von der Persönlichkeit des Chefs ab. Der Parteivorsitzende hat mehr Macht als zum Beispiel in Deutschland. Er redet überall dort mit, wo Posten zu vergeben sind. Kein Abgeordneter einer türkischen Partei kommt ins Parlament, ohne dass der Parteivorsitzende das abgesegnet hat. Sie sind ihrem Vorsitzenden also ein Stück weit verpflichtet.

Was passiert, wenn einer sich nicht an die Linie des Vorsitzenden hält?

Abweichler werde nicht nur abgemahnt, sondern fliegen aus der Partei raus. Wir haben in der Türkei verhältnismäßig viele Parteiausschlussverfahren. Wenn in Deutschland ein Parteiausschlussverfahren stattfindet, ist das immer eine große Sache. Dann sind das Leute, die der Partei tatsächlich richtig geschadet haben, indem sie zum Beispiel in Korruptionsfälle verwickelt waren.

Ein mächtiger Parteivorsitzender, der gleichzeitig Präsident ist - welche Rolle spielt dann noch das Parlament?

Wenn der Präsident gleichzeitig Parteivorsitzender ist, hat er dadurch auch massiven Einfluss auf das Parlament. Denn Parlament und Präsident werden ja am selben Tag gewählt. Die Mehrheitspartei wird also vermutlich die Partei des Präsidenten sein. Wir müssen dann damit rechnen, dass die stärkste Partei - also in der Türkei wohl die AKP - keinen Gesetzesentwurf einbringt, der nicht vorab vom Präsidenten abgesegnet wurde. Er kann so an der Gesetzgebung mitwirken. Das ist aber eigentlich Aufgabe des Parlaments.