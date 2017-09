23. September 2017, 21:44 Uhr Rede vor Vereinten Nationen Nordkoreas Außenminister bezeichnet Trump als "geistesgestört"

Der Außenminister von Nordkorea, Ri Yong-ho, bei der Rede vor den Vereinten Nationen in New York.









Der US-Präsident befände sich auf einer Selbstmordmission - eine Besuch nordkoreanischer Raketen auf dem US-Festland sei unvermeidlich, sagte Kims Vertreter vor der UN-Vollversammlung.

Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho hat in New York einer Rede vor der UN-Vollversammlung gehalten. Darin hat er Donald Trump als "geistesgestört und voll des Größenwahns" bezeichnet. Der US-Präsident sei eine Gefahr für die Sicherheit auf der ganzen Welt.

Ri Yong-hos Rede ist eine Reaktion auf die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea. US-Präsident Trump hatte am Dienstag bei der UN-Vollversammlung in New York gedroht, Nordkorea bei einem Angriff "total zu zerstören". Das Atomprogramm des Landes stellte er als Gefahr für die ganze Welt dar. Die USA verkündeten deshalb vergangene Woche neue, harte Sanktionen gegen Nordkorea. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un reagierte daraufhin mit der Ankündigung, US-Präsident Donald Trump für dessen Drohungen gegen Pjöngjang "teuer bezahlen" lassen. "Ich werde den geisteskranken, dementen US-Greis gewiss und auf jeden Fall mit Feuer bändigen", zitierte ihn die nordkoreanische Staatsagentur KCNA am Freitag.

Nordkoreas Außenminister sieht in US-Nuklearmacht größte Bedrohung für die Welt

Sein Außenminister Ri Yong-ho wählte vor den Vereinten Nationen ähnlich scharfe Worte: "Aufgrund seines Mangels an grundlegendem Allgemeinwissen und guten Manieren hat er die Würde meines Landes verletzt". Und weiter: "Niemand außer Trump selbst ist auf einer selbstmörderischen Mission". Nordkorea werde sicherstellen, dass er für seine Aussagen bezahle. Der "Besuch unserer Raketen im gesamten US-Festland ist unvermeidlich geworden", so Ri. Die Konsequenzen seiner Beschimpfungen habe Trump sich selbst zuzuschreiben.

Die Amerikaner und ihre Verbündeten sollten besser zwei Mal nachdenken, bevor sie erneut eine Drohung aussprechen. Der Besitz von Nuklearwaffen seines Landes sei eine Abschreckungsmaßnahme gegen den Krieg. Es besitze sie zum Selbstschutz, um das Ungleichgewicht der Kräfte zu den Vereingten Staaten auszugleichen. Es sei nicht Nordkoreas Ziel, sie auch einzusetzen. Trotz der Sanktionen werde man aber nicht darauf verzichten, das Atomwaffenprogramm einzustellen. Nordkorea werde "erbarmungslose, präventive Schritte" ergreifen, wenn die USA versuchten, das Hauptquartier in Pjöngjang oder das Militär Nordkoreas anzugreifen.

Kurz vor der Rede schicken USA Bomber in Richtung Nordkorea

Während Ri in New York auf dem Podium stand, schickten die USA mehrere Kampfjets und B-1B-Bomber aus Guam in den internationalen Luftraum östlich von Nordkorea. Es sei das erste Mal in diesem Jahrhundert, dass amerikanische Kampfflugzeuge derart nördlich der entmilitarisierten Zone vor der nordkoreanischen Küste geflogen seien, teilte das Pentagon kurz darauf mit. "Wir sind bereit, die volle Bandbreite militärischer Fähigkeiten zu benutzen, um unser Heimatland und unsere Verbündeten zu schützen", hieß es weiter.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow warnte derweil vor einer weiteren Eskalation der Lage. Die gegenseitigen Drohungen Nordkoreas und der USA mit Atomtests und Krieg seien nicht hinnehmbar, sagte der russische Chefdiplomat bei einer Pressekonferenz am Rande der UN-Vollversammlung. Lawrow verwies auf einen russisch-chinesischen Vorschlag, wonach Nordkorea seine Atom- und Raketentests einstellen sollte, während die USA und ihr Verbündeter Südkorea auf gemeinsame Manöver verzichten sollten.