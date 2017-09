19. September 2017, 16:49 Uhr Rede bei Vereinten Nationen Trump: Die USA stehen bereit Nordkorea "vollständig zu zerstören"









In seiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung fordert US-Präsident Trump ein kompromissloses Vorgehen gegen Nordkorea und Iran.

Dem Regime in Pjöngjang droht er mit völliger Vernichtung.

Von Thorsten Denkler , New York

In seiner ersten Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in News York hat US-Präsident Donald Trump die Staatengemeinschaft dazu augerufen, gemeinsam gegen Nordkorea und Iran vorzugehen. Es gebe eine kleine Gruppe von Ländern, die weder ihre eigenen Bürger respektierten noch die Souveranität anderer Länder, sagte Trump vor Vertretern der 193 Staaten.

Der US-Präsident bezog sich dabei vor allem auf Nordkorea und Iran, die die Welt mit einem Atomkonflikt bedrohten. Vom Regime in Pjöngjang forderte er in scharfen Worten eine Denuklarisierung. Dies sei der "einzig gangbare Weg". Trump betonte die Geduld der USA, betonte aber, wenn Nordkorea wie bisher fortfahre, hätten die USA "keine Wahl, als Nordkorea völlig zu zerstören". "Die USA sind bereit, willens und fähig - aber hoffentlicht wird es nicht notwendig sein", sagte er. Es sei Zeit, das Kim-Regime vollständig zu isolieren, fügte er an die UN-Vertreter gerichtet hinzu.

Außer Nordkorea griff Trump auch Iran scharf an. Das Land sei ein wirtschaftlich ausgelaugter Schurkenstaat und exportiere vor allem Gewalt. Man könne dieses mörderische Regime nicht so weitermachen lassen. Erneut verurteilte er das unter seinem Vorgänger Barack Obama getroffene Atomabkommen mit der Regierung in Teheran. Das Abkommen sei eine der "schlimmsten und einseitigsten Atkionen" die die US-Regierung jemals vorgenommen habe, es sei "peinlich". Außerdem warf Trump Iran die andauernde Unterstützung von Terroristen vor.

Er rief die Weltgemeinschaft auf, gemeinsam gegen den Terrorismus vorzugehen. Man dürfe nicht erlauben, dass der islamistische Terrorismus die gesamte Welt zurgrunde richtet.

UN-Generalsekretär Guterres warnt vor Wutreden

Zu Beginn der Generalversammlung erklärte UN-Generalsekretär António Guterres in seiner Eröffnungsrede, die Welt sei in großen Schwierigkeiten. Sie sei "in Stücke geschlagen" und müsse wieder eine Welt des Friedens werden. Die Angst vor einem Atomkrieg oder vor dem Klimawandel sei nicht abstrakt. Millionen Menschen seien deshalb auf der Flucht. Etwa um der nuklearen Bedrohung zu entkommen, die von Nordkorea ausgehe. Er verurteilte die jüngsten Raketentests in Nordkorea auf das Schärfste.

An den Sicherheitsrat appellierte er, in dieser Frage weiter Einigkeit zu demonstrieren. Und warnte vor einer zu harschen Auseinandersetzung. "Wutreden können zu tödlichen Missverständnissen führen", sagte Guterres. Trump hatte an Nordkorea unter anderem die Drohung gerichtet, das Land mit "Feuer, Wut und Macht" zu überziehen, sollte es die USA ernsthaft bedrohen.

Guterres forderte zudem, den Kampf gegen Terrorismus nicht "nur auf dem Schlachtfeld" zu führen. Sondern auch die Ursachen für Radikalisierung anzugehen. Politische und religiöse Führer in aller Welt müssten sich mit aller Macht gegen jede Form von Hass stellen. Guterres forderte, Flüchtlingen mehr Sicherheit ihren gefährlichen Reisen zu gewähren. "Sichere Migration kann nicht einer globalen Elite vorbehalten sein."

Wichtige Ansprechpartner nicht in New York

Am Montag erst hatte Trump die Vereinten Nationen zu Reformen aufgerufen. Ziel müsse sein, das verwendete Geld effizienter einzusetzen. Die Investitionen der vergangenen Jahre in mehr Mitarbeiter und ein höheres Budget für die Vereinten Nationen hätten sich "bisher nicht ausgezahlt", sagte er auf einer von den USA organisierten Konferenz. Er lobte dort den neuen UN-Generalsekretär António Guterres für seine Reformansätze. Guterres sei "fantastisch". In früheren Reden hatte Trump die Vereinten Nationen noch als "Club von Schwätzern" bezeichnet.

Trumps wichtigste Ansprechpartner für eine Lösung des Nordkorea-Konfliktes, nehmen nicht an der UN-Vollversammlung teil. Der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin haben zuletzt 2015 auf einer UN-Generalversammlung gesprochen. Beide Staaten haben wie die USA einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat.

Mit Xi hatte Trump am Montag lediglich telefonieren können. In dem Gespräch seien beide Seiten übereingekommen, "maximalen Druck" auf Nordkorea ausüben zu wollen. Eine Floskel, die China und den USA genügend Spielraum für unterschiedliche Sichtweisen gibt.

An einer härteren Haltung gegenüber Iran haben nur einzelne Staaten wie Israel Interesse. Trumps enger Verbündeter, der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, bezeichnete nach einem Treffen mit dem US-Präsidenten am Montag das Atomabkommen als "schrecklich". Auf die Frage nach der Zukunft des über Jahre mühsam ausgehandelten Abkommens hatte Trump lediglich geantwortet: "Sie werden es sehr bald sehen, sie werden es sehr bald sehen."