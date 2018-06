2. Juni 2018, 22:36 Uhr Rede bei der AfD-Jugend Gauland: Hitler nur "Vogelschiss" in deutscher Geschichte

Alexander Gauland hat beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative mit einer Aussage zur NS-Zeit provoziert.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warf Gauland vor, den Nationalsozialismus zu verharmlosen. Auch andere Politiker äußersten sich empört zu Gaulands Aussagen.

Der AfD-Vorsitzende war in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit provokativen Äußerungen aufgefallen.

Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat mit der Aussage für Empörung gesorgt, die Zeit des Nationalsozialismus sei ein "Vogelschiss" in der deutschen Geschichte. Gefallen waren Gaulands Worte am Samstag auf dem Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative im thüringischen Seebach. In einem Grußwort an die AfD-Jugend sagte der Parteivorsitzende und Chef der Bundestagsfraktion, Hitler und die Nationalsozialisten seien "nur ein Vogelschiss" in 1000 Jahren deutscher Geschichte, wie die Deutsche Welle auf Twitter berichtete.

Die Nationalsozialisten waren zwischen 1933 und 1945 für zwölf Jahre an der Macht gewesen, hatten in dieser Zeit die systematische Ermordung politischer Gegner und missliebiger Bevölkerungsgruppen betrieben und den Zweiten Weltkrieg entfacht.

Nachdem dies bei zahlreichen Nutzern des Kurzbotschaftendienstes heftige Kritik hervorrief, äußerte sich auch AfD-Fraktionssprecher Christian Lüth zu der Aussage Gaulands und versuchte, sie abzuschwächen. "Vogelschiss ist das, was ich von der Nazi-Zeit halte", zitierte der Fraktionssprecher Gauland auf Twitter. "Quantitativ auf die rund tausend Jahre deutsche Geschichte gesehen. Inhaltlich sowieso." Wer dies missverstehe, "will es auch und der AfD schaden".

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warf Gauland vor, den Nationalsozialismus zu verharmlosen: "Es ist eine Schande, dass solche Typen im Deutschen Bundestag sitzen", sagte er mit Blick auf die AfD, die seit September 2017 die stärkste Oppositionsfraktion im Bundestag stellt.

Göring-Eckardt: Schlag ins Gesicht von allen Überlebenden des Holocaust

"So sieht die Partei hinter bürgerlicher Maske aus", schrieb CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf Twitter zu den Äußerungen Gaulands. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck schrieb, solche Sätze seien "keine Ausrutscher, sondern System".

"Es ist ein unfassbarer Schlag ins Gesicht von allen Überlebenden des Holocaust, ihren Nachfahren und Angehörigen", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Unsere deutsche Geschichte hat gezeigt, wie Nationalismus, Hass und Hetze in den Abgrund führen."

"Gauland unterschreitet wieder jedes Niveau", erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, auf Twitter. Hitler stehe unter anderem für die Ermordung von sechs Millionen Juden. "Wie kann man das einen 'Vogelschiss' der Geschichte nennen?" Gaulands Vergleich sei eine "Geschmacklosigkeit und mehr als nur eine Entgleisung", fügte Buschmann gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe hinzu. "Wer als Politiker versucht, die NS-Diktatur und den Holocaust gezielt klein zu reden, gibt einen Hinweis darauf, wie düster die Visionen sind, die er für Deutschland hat."

Auch das Internationale Auschwitz Komitee kritisierte Gaulands Äußerungen über die Zeit des Nationalsozialismus scharf. Diese seien "unerträglich" und "würdelos", hieß es in einer Erklärung vom Samstag. Christoph Heubner, der geschäftsführende Vizepräsident des Komitees, sagte: "Für Auschwitz-Überlebende wirken die kühl kalkulierten und hetzerischen Äußerungen Gaulands nur noch widerlich."

Gauland immer wieder in der Kritik

Gauland hatte in der Vergangenheit mehrfach durch provokative Äußerungen und fehlende Abgrenzung zum rechten Rand der AfD für Empörung gesorgt. Auf einer Veranstaltung im Bundestagswahlkampf sagte Gauland, er wolle die damalige Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz (SPD) "in Anatolien entsorgen". Auf einem Treffen der AfD-Rechtsaußen-Gruppe "Der Flügel" forderte er das Recht, wieder "stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen".

Die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) hält die Europäische Union (EU) unterdessen für nicht reformierbar und verlangt daher ihre Auflösung. "Die Europäische Union muss sterben, damit Europa leben kann", sagte der JA-Vorsitzende Damian Lohr am Samstag dem Bundeskongress in Seebach. Deutschland sollte kein Geld mehr in die EU-Kasse und damit an den EU-Apparat zahlen. In der Haltung zur Europäischen Union unterscheide sich die Junge Alternative am deutlichsten von der Mutterpartei, so Lohr. Im Programmentwurf, der auf dem Kongress bis Sonntag beraten wird, heißt es: "Zentraler Bestandteil unseres politischen Selbstverständnisses ist ... die Forderung nach einer stufenweisen Auflösung der Europäischen Union und des Euro." AfD-Bundeschef Jörg Meuthen forderte den Nachwuchs zu einem gemeinsamen Kampf mit der Mutterpartei für ein besseres Europa auf. "Wir wollen das Europa der Vaterländer."