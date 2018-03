4. März 2018, 10:22 Uhr Reaktionen auf SPD-Votum Schulz: "Das Ergebnis kann die SPD stärken"

Nach der Entscheidung der SPD-Mitglieder reagieren Politiker überparteilich vor allem positiv. Kevin Kühnert zeigt sich enttäuscht. Kritik gibt es von AfD, FDP und der Linken.

Der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz begrüßt die Zustimmung der Parteibasis zur großen Koalition . "Ich bin froh über das Ergebnis", sagt Schulz der SZ. "Es kann Deutschland und Europa nach vorne bringen und die SPD stärken."

Der kommissarische SPD-Parteivorsitzende Olaf Scholz sagt bei der Vorstellung des Ergebnisses: "Die Mitglieder der SPD sind mit sehr großer Mehrheit dem Vorschlag des Parteivorstands gefolgt." Damit gebe es nun Klarheit. Scholz spricht von spannenden und wichtigen Debatten in der Diskussion über den Koalitionsvertrag mit der CDU und der CSU. "In der Diskussion sind wir weiter zusammengewachsen", ergänzte er.

Kevin Kühnert, Vorsitzender der Jusos, äußert sich zunächst auf Twitter:

Sind angetreten, um zu gewinnen. Daher erstmal: Enttäuschung. Kritik an #Groko bleibt. Die SPD muss mehr sein, wie in den letzten Wochen und weniger, wie in den letzten Jahren. Dafür werden wir #Jusos Sorge tragen - kein #SPDerneuern ohne uns. Morgen geht's los. #Mitgliedervotum — Kevin Kühnert (@KuehniKev) 4. März 2018

Später sagt er noch: "Wir sind keine schlechten Verlierer." Kühnert betont allerdings, dass die Jusos weiter für ihre inhaltlichen Positionen kämpfen werden. "Wir werden jetzt versuchen, das beste daraus zu machen."

Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles spricht von einem guten Ergebnis. "Ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist", sagt. Auf die Frage, ob sie mit einer Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder gerechnet habe, sagt sie: "Ich habe in den letzten Tagen mit gar nichts mehr gerechnet." Sie betont, dass das Votum die Partei nicht spalten werde: "Wir bleiben jetzt zusammen."

Die CDU-Chefin und designierte Kanzlerin Angela Merkel zeigt sich erleichtert über die unerwartet deutliche Zustimmung der SPD-Mitglieder zu einer neuen großen Koalition. "Ich gratuliere der SPD zu diesem klaren Ergebnis und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes", twittert die CDU im Namen Merkels.

Der geschäftsführende Bundesfinanzminister und designierte Wirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßt die Zustimmung der SPD-Mitglieder. "An die Arbeit jetzt! Deutschland & Europa", twittert der CDU-Politiker.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel bei Twitter:

Freue mich über klares Ergebnis, unabhängig davon bin ich gerade richtig stolz auf meine @spdde und die Diskussionskultur der letzten Wochen. Beleg dafür, dass Debatte (innerparteiliche) Demokratie stärken. #Mitgliedervotum — T. Schäfer-Gümbel (@tsghessen) 4. März 2018

Danke für die leidenschaftliche Debatte der letzten Wochen. Jetzt: Vernünftig regieren und die #SPDerneuern. — Lars Klingbeil (@larsklingbeil) 4. März 2018

"Mitgliederentscheid war fest der innerparteilichen Demokratie"

Ein wenig überrascht über das Ergebnis zeigt sich Thomas Oppermann (SPD): "66 Prozent für den Koalitionsvertrag: das ist deutlicher als ich erwartet hatte. Unsere Mitglieder haben sich diese Entscheidung nicht einfach gemacht. Ich bin stolz auf die Sozialdemokratische Partei", schreibt er auf Twitter.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer sieht das Ergebnis nüchtern:. "Es ist am Ende dann auch eine wirkliche Zweckentscheidung geworden. Es ist gibt wenig Leidenschaft in dem Sinne in unserer Partei für dieses Regierungsbündnis." Sie glaubt dennoch, dass das Ergebnis des Votums Rückenwind für die SPD-Politiker bedeut, die in die Regierung gehen. In der innerparteilichen Debatte um die große Koalition habe ihre Partei zudem eine neue Diskussionskultur entwickelt. "Und die brauchen wir auch für die Erneuerung der Partei."

Der kommissarische Außenminister Sigmar Gabriel zeigt sich zufrieden mit dem Ja der SPD-Mitglieder. "Auf die Mitglieder der SPD ist Verlass. Sie lassen sich nicht erschrecken oder entmutigen", sagt er. "Das gilt übrigens für die Befürworter der Regierungsbeteiligung wie für ihre Gegner." Der Mitgliederentscheid sei ein "Fest der innerparteilichen Demokratie" gewesen, so Gabriel. "Es war eine wirklich respektvolle Diskussion." Er sei sich selbst immer sicher gewesen, dass die große Mehrheit der Mitglieder eine stabile und gute Regierung mit SPD-Beteiligung haben wolle.

"Die Selbstbespiegelung der SPD muss ein Ende haben"

Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volksparteien im Europaparlament freut sich ebenfalls über das Ergebnis: "Gut, dass sich die SPD für die Verantwortung für das Land und Europa entschieden hat. Jetzt müssen die Groko-Partner liefern und Zukunftspolitik machen." Kritisch äußert er sich aber zu dem Prozess der Abstimmung: "Die Selbstbespiegelung der SPD muss ein Ende haben."

Auch beim dritten Partner der kommenden großen Koalition, der CSU, gibt es positive Reaktionen: CSU-Chef Horst Seehofer lobt die Zustimmung der SPD als wichtigen Schritt zu mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft. "Ich gratuliere der SPD zum erfolgreichen Mitgliederentscheid. Das Ergebnis ist eine gute Grundlage für eine stabile Bundesregierung", sagte der 68-Jährige. "Es gibt jetzt alle Chancen für die weitere Erneuerung Deutschlands und einen neuen gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land. Der Koalitionsvertrag bietet hierzu eine Fülle von geeigneten Instrumenten und zukunftsgerichteten Maßnahmen", betont der scheidende bayerische Ministerpräsident.

Sein designierter Nachfolger in dem Amt, Markus Söder, lobt die Entscheidung der SPD-Mitglieder.. "Alle sind erleichtert, dass Deutschland endlich eine stabile Regierung bekommt. Das Votum ist klar und deutlich", sagt er. Jetzt könne in Berlin zügig eine neue Regierung gebildet werden. Söder verbindet mit der Regierungsbildung im Bund auch ganz persönliche Interessen. Er soll das Amt des Regierungschefs von CSU-Chef Horst Seehofer übernehmen. Dies soll noch im März geschehen.

"Die Erleichterung überwiegt, dass unser Land jetzt eine neue Bundesregierung bekommt und die Koalition zwischen CDU, CSU und SPD fixiert wird", sagt Generalsekretär Andreas Scheuer. Deutschland brauche nach der längsten Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik "Dynamik, Aufbruch und Zusammenhalt und werden uns jetzt entschlossen an die Arbeit machen. Die SPD muss jetzt Vertragstreue und innere Stabilität beweisen."

Grüne bieten "konstruktive Opposition" an

Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen, macht auf Twitter ihre Zufriedenheit über das Ergebnis öffentlich: "Gut, dass die politische Hängepartie endlich vorbei ist. Leerstellen wie bei Klima, Pflege, Kinderarmut müssen aus dem Parlament heraus gefüllt werden."

Der Grüne Cem Özdemir begrüßt das "Ja" der Genossen zur Großen Koalition. Er kündigt auf Twitter eine "konstruktive Opposition" an, die "bereit zum Dialog" sei. "Für Instrastruktur der Chancen und für unsere liberale Gesellschaft - in der man sich frei bewegen, frei atmen und frei äußern kann. Für Klima und wertgeleitete Außenpolitik frei von schmutzigen Deals."

Die AfD nennt das Mitgliedervotum der SPD und das Zustandekommen der großen Koalition eine Katastrophe für Deutschland. "Spätestens 2021 kommt die Quittung. Bis dahin werden wir als stärkste Oppositionspartei für eine vernünftige und nachhaltige Politik im Interesse der Bürger kämpfen", twittert die Partei.

Die Linke-Vorsitzende Katja Kipping twitterte:

Während SPD+Union geschwächt u. lustlos auf die Regierungsbank zurückkehren, krempeln wir, @dieLinke, die Ärmel hoch, machen Druck als soziale Opposition von links. Mit Seehofer, Spahn, Scholz bleiben Rechtsruck, Pflegenotstand u Schwarze Null Regierungsprogramm. #Duverdienstmehr — Katja Kipping (@katjakipping) 4. März 2018

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sieht nach der Zustimmung der SPD-Basis zur großen Koalition auf Bundesebene vorerst keine Möglichkeiten für ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis. "Durch den erneuten Gang der SPD in die Regierung, die Orientierung der Grünen in Richtung CDU und den Einzug der AfD ins Parlament stehen wir endgültig vor einer veränderten Situation", sagt Bartsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland laut Vorabbericht. "Mitte-Links-Bündnisse im Bund sind auf unabsehbare Zeit erledigt, Rot-Rot-Grün auf Bundesebene ist de facto tot."

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner schreibt auf Twitter:

Respekt - es wäre auch ein Rätsel gewesen, wenn die @spdde sich einem Koalitionsvertrag mit 70 Prozent eigenem Inhalt verweigert hätte... Wir freuen uns auf smarte Oppositionsarbeit! CL #groko #spdmitgliederentscheid #Mitgliedervotum — Christian Lindner (@c_lindner) 4. März 2018

Die FDP-Generalsekretärin Nicola Beer äußert auf Twitter ihren Respekt vor dem Mitgliederentscheid an sich. Sie interpretiert das Ergebnis wie folgt: "Mehr Angst vor Neuwahlen als vor vor weiterer Marginalisierung in erneuter Merkel-Koalition." Auch eine Spitze gegen die Kanzlerin setzt sie: "Zittern von Merkel hat ein Ende. Sie behält Kanzleramt, bewegt sich weiter nur seitwärts."

Macron: SPD-Votum ist "gute Nachricht für Europa"

Der französische Staatschef Emmanuel Macron wertet das Ja der SPD zur großen Koalition als "gute Nachricht für Europa". Der Präsident begrüßt den Ausgang der Abstimmung in einer am Sonntag in Paris veröffentlichten Erklärung.

Der EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici gratuliert der SPD. Das Votum sei verantwortungsbewusst und entschlussfreudig gewesen, twittert der Franzose. "Deutschland ist nun bereit, sich für ein stärkeres Europa einzusetzen."