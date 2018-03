19. März 2018, 12:32 Uhr Reaktionen auf Russland-Wahl Bundesregierung nimmt Wiederwahl Putins "zur Kenntnis"

Die Bundesregierung äußert sich nach der Wiederwahl Putins zum russischen Präsidenten verhalten.

Regierungssprecher Seibert betont, es sei wichtig, dass Deutschland mit Russland im Gespräch bleibe.

Bundespräsident Steinmeier verweist auf Misstrauen und Entfremdung zwischen den beiden Ländern.

Die Bundesregierung reagiert verhalten auf die Wiederwahl des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Sie habe den Ausgang der Abstimmung "zur Kenntnis genommen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde Putin "sehr bald" in einem Telegramm gratulieren.

Es werde dann auch über die Herausforderungen zu sprechen sein, sagte Seibert. Dass es Meinungsverschiedenheiten etwa wegen der Konflikte in der Ukraine und in Syrien gebe, sei bekannt. Gleichwohl sei es wichtig, dass Deutschland mit Russland und auch mit Putin persönlich im Gespräch bleibe.

Zu Berichten über Unregelmäßigkeiten bei der Wahl am Sonntag wollte Merkels Sprecher sich nicht äußern. Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hätten ihre abschließende Bewertung noch nicht vorgelegt. Sorge bereite der Bundesregierung aber, dass ausländische Nicht-Regierungsorganisationen vom russischen Staat gelistet worden seien. Putin war am Sonntag mit knapp 77 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden.

Steinmeier beklagt Entfremdung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierte Putin zur Wiederwahl. Gleichzeitig beklagte er Misstrauen und Entfremdung zwischen Deutschland und Russland. "Ich hoffe und wünsche, dass es gelingen wird, der Entfremdung auf unserem Kontinent und zwischen den Menschen in Russland und Deutschland entgegenzuwirken, und dass Sie Ihre neue Amtszeit hierfür nutzen", heißt es in einer im Internet veröffentlichten Erklärung.

Die bilateralen Beziehungen beider Länder seien traditionell eng und bauten auf einer breiten und festen Grundlage auf. Die Zusammenarbeit habe stets als wichtige Stütze für die Bemühungen um eine dauerhafte Friedensordnung in Europa gegolten. "Von diesem Ziel sind wir heute beunruhigend weit entfernt", schreibt Steinmeier weiter.