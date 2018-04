14. April 2018, 10:20 Uhr Reaktionen auf Militärschlag Putin fordert Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu Syrien

Eurofighter bereiten sich auf die Landung auf dem britischen Militärflughafen der Royal Ariforce Akrotiri in Zypern vor.

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben in der Nacht Ziele in Syrien angegriffen.

Ein Überblick über Reaktionen aus Deutschland, Russland, Syrien und weiteren Staaten.

In der Nacht haben die USA, Großbritannien und Frankreich mehrere Ziele in Syrien mit Raketen beschossen. Nach Angaben der US-Regierung handelte es sich um gezielte Angriffe auf Lager und Forschungszentren für Chemiewaffen. "Ich rufe alle zivilisierten Nationen auf, uns dabei zu unterstützen, das Morden und Blutvergießen in Syrien zu beenden", sagte US-Präsident Trump.

Die Bundesregierung hat sich hinter die westlichen Angriffe gestellt. "Der Militäreinsatz war erforderlich und angemessen, um die Wirksamkeit der internationalen Ächtung des Chemiewaffeneinsatzes zu wahren und das syrische Regime vor weiteren Verstößen zu warnen", erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Man unterstütze es, "dass unsere amerikanischen, britischen und französischen Verbündeten als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats in dieser Weise Verantwortung übernommen haben".

Der Vorsitzende des russischen Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten nannte die Angriffe hingegen eine empörende Verletzung internationalen Rechts und eine grundlose Attacke auf eine souveräne Regierung. Mehr als Hundert Raketen seien "vom Meer und aus der Luft auf syrische militärische und zivile Ziele" abgefeuert worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau.

Auf Twitter warnte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Iwanowitsch Antonow, die Vereinigten Staaten, dass "solche Aktionen nicht ohne Konsequenzen bleiben". Die "schlimmsten Befürchtungen" hätten sich bestätigt. Die Warnungen Russlands in der Vergangenheit seien offenbar nicht gehört worden. Die Verantwortung dafür liege allein in Washington, London und Paris.

Mittlerweile meldete sich auch Präsident Wladimir Putin zu Wort. Er sagte, Russland wolle den UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen lassen. Der Angriff werde auf das Schärfste verurteilt, teilte der Kreml mit.

Französische Politiker sprachen von Absprachen mit Russland vor den Luftschlägen. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte, Ziele der Angriffe seien keine Verbündete Syriens gewesen. Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly unterstützt diese Darstellung. Sie erklärte, Russland sei vor der Intervention gewarnt worden.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstützt den Angriff, er sagte: "Das wird die Fähigkeiten der Führung einschränken, weiter die Menschen in Syrien mit chemischen Waffen anzugreifen." UN-Generalsekretär António Guterres rief die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Zurückhaltung auf und warnte vor einer weiteren Eskalation.

Die syrische Regierung hat sich bislang nicht offiziell zu den Angriffen geäußert. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana zitiert eine Quelle aus dem Außenministerium, es handle sich um eine "barbarische und brutale Aggression". Der Westen wolle mit den Angriffen die für Samstag geplante Untersuchungsmission der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) verhindern und eigene "Lügen" kaschieren.

Das iranische Außenministerium verurteilt die Angriffe als Akt der Aggression gegen Syrien und warnt vor Konsequenzen in der Region. Der geistliche Führer des Landes, Ayatollah Ali Chamenei, nannte sie ein "Verbrechen". Die Regierungschefs der USA, Großbritanniens und Frankreichs bezeichnete er lokalen TV-Berichten zufolge als "Kriminelle".

Das türkische Außenministerium begrüßt die US-geführten Angriffe hingegen als "angemessene Antwort".

Auch Israel betrachtet die Angriffe der Nacht als konsequent. Ein israelischer Regierungsvertreter sagte, US-Präsident Trump habe Assad zuvor deutlich gemacht, dass dieser mit dem Gebrauch von Chemiewaffen die rote Linie überschreite.

Reaktionen aus Deutschland

Nach Bundeskanzlerin Merkel haben sich auch die Grünen zu den Angriffen in Syrien geäußert und ein gemeinsames Vorgehen der EU-Staaten gefordert. "Die EU-Außenkommissarin muss jetzt alle EU-Staats- und Regierungschefs einladen, um eine klare Strategie zu verabreden", sagte Parteichefin Annalena Baerbock. "So furchtbar die Gräueltaten des syrischen Regimes und seiner Verbündeten sind, so falsch ist eine weitere militärische Eskalation."

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, sieht den Luftschlag gegen Assad als "gerechtfertigt" an. Die Indizien, dass Assad im Kampf gegen die Opposition chemische Waffen einsetze, seien erdrückend. Der Militärschlag "diente somit dem Schutz der Menschen in Syrien".