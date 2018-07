11. Juli 2018, 21:01 Uhr Rassemblement National Ärger von allen Seiten

Marine Le Pen, hier bei einem Auftritt im März, spart nicht an drastischen Worten. Ihre Partei solle "hingerichtet werden", sagte sie am Montag.

Die französische Justiz bringt Marine Le Pens rechtsradikale Partei "Rassemblement National" finanziell in Bedrängnis.

Von Nadia Pantel , Paris

Marine Le Pen fühlt sich von allen verraten. Die Vorsitzende von Frankreichs rechtsradikaler Partei Rassemblement National (RN), ehemals Front National, sagte am Mittwoch, diejenigen, die das "Verschwinden" ihrer Partei hinnähmen, seien "keine Demokraten". Der RN steckt seit Anfang der Woche in finanziellen Schwierigkeiten: Fest eingeplante öffentliche Gelder in Höhe von 4,5 Millionen Euro waren der Partei am Montag nur zur Hälfte ausgezahlt worden. Zwei Millionen Euro werden von der französischen Justiz zurückgehalten. Gegen die Partei laufen Ermittlungen, weil diese von ...