Trump fordert Nordkorea zu einem "Deal" auf

Bei seinem Besuch in Seoul verzichtet der US-Präsident auf Provokationen und stellt sogar eine Lösung der Nordkorea-Krise in Aussicht. Am Mittwoch fliegt er weiter zum Höhepunkt seiner Asienreise.

Von Christoph Neidhart und Kai Strittmatter

