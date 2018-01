12. Januar 2018, 12:28 Uhr Q&A Wie geht es nach den Sondierungen weiter? Ein Überblick









Union und SPD haben ihre Sondierungen abgeschlossen. Doch bis wirklich eine Regierung stehen kann, wird es noch dauern. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Max Ferstl und Jasmin Siebert

Nach mehr als 24-stündigen Sondierungen über eine große Koalition wollen Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz ihren Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehlen. Doch damit sind längst nicht alle Hürden genommen. Bis wirklich eine Regierung stehen kann, wird es noch dauern.

Warum ging das Sondieren anders als bei Jamaika dieses Mal so schnell?

Die Verhandlungen zwischen SPD und Union waren in mehrfacher Hinsicht einfacher: Die Parteien haben schon in den vergangenen vier Jahren zusammengearbeitet. Man kennt sich also, hat ein vergleichbares Wissen in Sachfragen und liegt auch inhaltlich näher beisammen als die vier Jamaika-Parteien. Ein weiterer Vorteil: Es mussten sich nur drei Parteien - SPD, CDU, CSU - einigen. Zudem hatten alle Beteiligten ein Interesse daran, die Sondierungen so rasch wie möglich abzuschließen. Niemand will eine zweite Hängepartie.

Die Jamaika-Gespräche zuvor fanden unter erheblich komplizierteren Bedingungen statt. Es verhandelten Politiker, die auf Bundesebene noch nie miteinander regiert haben. Die Grünen mussten sich mit Positionen arrangieren, die ihren Überzeugungen widersprechen. Die FDP steckt mitten im Wiederaufbau und die CSU fürchtet um die absolute Mehrheit bei den bayerischen Landtagswahlen 2018. In dieser Gemengelage hatten die Sondierungsgespräche eher den Charakter von Koalitionsverhandlungen. Diese stehen SPD und Union nach erfolgreichen Sondierungsgesprächen jetzt bevor.

Wie geht es nun weiter?

Nach Abschluss der Sondierungen beraten die Parteien intern über das Ergebnis, SPD und CDU noch am Freitag, die CSU erst am Montag. Doch auch wenn die Parteispitzen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen befürworten, ist der Weg zu einer neuen Regierung noch nicht geebnet. Das liegt vor allem an der SPD, in der viele eine große Koalition skeptisch sehen. Zwei Hürden gilt es zu überwinden: Die 600 Delegierten auf dem SPD-Parteitag am 21. Januar müssen den Koalitionsverhandlungen zustimmen. Und wenn es gelingt, diese erfolgreich abzuschließen, steht noch die Mitgliederbefragung aus. Nur wenn eine Mehrheit der mehr als 443 000 SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag befürwortet, will die SPD wirklich in die Regierung eintreten.

Bereits 2013 ließ die SPD ihre Mitglieder über eine große Koalition abstimmen. Ein solches Votum war ein absolutes Novum in der Bundesrepublik, fast 78 Prozent aller SPD-Mitglieder stimmten ab, gut drei Viertel von ihnen befürworteten eine Groko. Wie die Entscheidung dieses Mal ausgehen wird, ist unklar.

Bei CDU und CSU gibt es weniger Unsicherheitsfaktoren: Ob sie dem Koalitionsvertrag zustimmen, entscheiden die Parteivorstände. Ein Parteitag werde nicht gebraucht, sagte CSU-Chef Seehofer nach dem Sondierungsabschluss.

Wie laufen die Koalitionsverhandlungen?

In der Regel bilden die koalitionswilligen Parteien Arbeitsgruppen, die über Sachfragen aus den verschiedenen Themenfeldern verhandeln. Sie sollen gemeinsame Positionen für die kommende Legislaturperiode vereinbaren. Die Parteien betonen gerne, dass es vor allem um Sachfragen gehe, nicht ums Personal. Doch üblicherweise wird schon bei Koalitionsverhandlungen über künftige Ministerposten entschieden. Sind die Verhandlungen erfolgreich, präsentieren die künftigen Koalitionäre am Ende einen Vertrag.