20. April 2017, 16:54 Uhr Protokolle "Wir übertreiben es mit dem Nationalstolz"









Feedback

Anzeige

Von der Krankenschwester aus der Pariser Banlieue bis zum Front-National-Anhänger aus der Provence: Franzosen erzählen, wie sie die Wahl sehen und was sie bewegt.

Protokolle von L. Al-Serori, D. Grass, J. Hanimann, L. Klimm, L. Volkert und C. Wernicke

Jean-Pierre Muller, 84, früher Arbeiter in einem Pharmakonzern aus L'Isle-sur-la Sorgu

Jean-Pierre Muller (Foto: Joseph Hanimann)

"Es lebt sich gut in Frankreich. Aber das Problem sind die Araber, Schwarzen, Türken, Rumänen. Wir werden von ihnen überflutet. Ich habe die Veränderungen in der Provence miterlebt. Als Soldat war ich im Algerienkrieg und bedaure noch heute, dass Frankreich das Gebiet aufgegeben hat. Jetzt haben wir die ganzen Leute bei uns, kinderreiche Familien, viele Arbeitslose, die unserer Mentalität immer fremd bleiben werden. Frankreich ist am Ende, wie bald auch Deutschland. In meiner Kindheit war ich öfter in Willingen, weil wir Familie da hatten. Ich war auch später noch dort und konnte feststellen, wie schnell sich die Dinge verändern. Die einzigen Politiker, die das begriffen haben, sind die vom Front National. Seit es diese Partei gibt, also seit 1974, wähle ich für sie. Wobei ich den Vater Le Pen lieber mochte als die Tochter. Er sagte die Dinge mit weniger Umschweifen. Ich finde, Europa ist ganz falsch aufgebaut. Frankreich und Deutschland hätten sich zusammenschließen sollen, mit ein paar nördlicheren Ländern. Von mir aus auch mit Spanien, denn die Spanier haben Ehrgefühl im Blut. Nicht aber die übrigen Faulenzer des Südens. Sie sollte man nicht mehr hereinlassen, wie Le Pen es verspricht."

Catherine Jeandel, 60, Ozeanografin in Toulouse

"Es regt mich auf, dass in diesem Wahlkampf über die Anzüge diskutiert wird, die sich François Fillon von einem Anwalt hat schenken lassen, aber nicht über die wirklich wichtigen Themen. Ich bin Ozeanographin und mache regelmäßig Exkursionen über die Weltmeere. Mir ist es wichtig, dass etwas gegen den Klimawandel unternommen wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die meisten Menschen auch für dieses Thema begeistern kann. Große Sorgen macht mir, dass Volksvertreter sich immer weiter von den Franzosen entfernen. Die meisten Politiker haben wirklich keine Ahnung von den Problemen ihrer Wähler. Das sage ich, obwohl ich selbst bis vor ein paar Jahren Regionalpolitikerin war. Ich saß eine Amtszeit für die Grünen im Conseil Regional. Ich denke viel darüber nach, wem ich meine Stimme geben soll. Am besten finde ich das Programm des Sozialisten Benoît Hamon. Notfalls stimme ich auch für Emmanuel Macron, damit er und nicht etwa Fillon neben Marine Le Pen in die Stichwahl kommt. Macron ist mir eigentlich zu liberal, doch er ist eindeutig das geringere Übel. Und er hat sich für die EU ausgesprochen. Europa hat viele Fehler. Doch Europa ist gerade wichtiger als Frankreich."

Anzeige

Franck Renda, 51, Unternehmer in Lyon

(Foto: Christian Wernicke)

"In meiner Freizeit spiele ich Schlagzeug in einer Rockband. Aber dazu komme ich gerade zu wenig. Wegen der Arbeit - ich führe einen Betrieb mit 15 Angestellten, wir stellen hochwertige Metalle her. Und wegen der Wahlen - denn dieses Mal mische ich mich ein. In Frankreich regiert eine Oligarchie, die sich einen Teufel schert um die Sorgen der Bürger. Die haben völlig den Kontakt zum Alltag der Franzosen verloren. Dagegen setze ich ein Zeichen - ich wähle nicht. Die Zahl der Enthaltungen wird höher denn je sein. Wir, 'les abstentionnistes', sind die größte Partei im Land! Klar gibt es Unterschiede zwischen Le Pen, Macron oder Mélenchon. Aber am Ende geht's denen nur um ihre eigenen Interessen. Alle elf Kandidaten schreiben doch Programme, die sie nie einhalten. Es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Jetzt sagt man uns wieder, wir sollten für das kleinere Übel stimmen um Le Pen zu stoppen. Nein, die kriegen meine Stimme nicht. Aber ich bleib auch nicht faul zu Hause. Zusammen mit Freunden werde ich am Wahltag ein 'Büro der Enthaltung' aufstellen. Übers Internet rufen wir die Menschen auf, da hinzukommen und sich als ,Enthalter' einzuschreiben, mit Namen und Anschrift. Per Verweigerung treten wir den Politikern am 7. Mai in den Hintern."

Klaartje von Matterhorn, 19, Studentin und Flüchtlingshelferin in Calais

(Foto: Leila Al-Serori)

"Ich studiere Soziologie an der Universität Rennes, aber pausiere für ein Jahr, um Flüchtlingen in Calais zu helfen. All die Arbeit, die wir hier leisten, sollten eigentlich die Behörden machen. Die Flüchtlinge bekommen nichts zu essen und kein Dach über dem Kopf. Viele kommen zu Fuß. Leider haben wir keine Ressourcen, um ihnen bei der Ankunft zu helfen. Auch kommen immer weniger Spenden an. Viele denken, die Flüchtlingskrise ist vorbei. Aber das ist sie nicht. Ich sehe es als meine Verantwortung, etwas zu tun. Außerdem lerne ich hier viel über mich selbst, lerne viele neue Menschen kennen. Manchmal gibt es Probleme mit Bewohnern aus Calais, die nicht wollen, dass wir helfen. Hin und wieder werden wir verfolgt und beschimpft. Aber das kommt selten vor. Viele sind hilfsbereit und verstehen nicht, warum die Behörden nichts tun. Die Flüchtlingskrise ist in Frankreich immer noch ein sehr sensibles Thema, das viele Politiker gerne aussparen, vor allem jetzt im Wahlkampf. Aber es ist keine Krise, die unlösbar ist. Wenn jede Gemeinde in Frankreich ein paar Flüchtlinge aufnehmen würde, gäbe es kein Problem. Falls die Rechtspopulisten wirklich gewinnen, werden wir noch mehr Arbeit haben. Wem ich meine Stimme geben, weiß ich noch nicht. Aber auf keinen Fall Marine Le Pen."

Danielle Ludon, 71, Krankenschwester in Rente aus Paris Saint-Denis

(Foto: Christian Wernicke)

"Mich plagen momentan andere Sorgen als die Wahl. Die Polizei hat neulich meinen jüngsten Enkel, er ist 15, stundenlang eingesperrt. Dabei hat er nichts getan, ein Nachbar hat alles beobachtet. Warum, das sagen sie uns bis heute nicht. Auch dem stellvertretenden Bürgermeister von Saint-Denis antworten sie nicht. So ist das bei uns. Die Polizisten sind viel unterwegs in unserem Viertel, die sehen in unseren Jugendlichen nur Kriminelle. Wir leben in der Banlieue. Klar gibt es bei uns Kriminalität, auch Drogenhandel. Ich bin ja nicht blind. Aber würden wir in einem reichen Viertel in Paris leben, wäre meinem Enkel das so nicht passiert. Die feinen Leute da schimpfen uns ,das Ghetto'. Ja, wir sind arm. Aber die allermeisten sind ehrliche Menschen. Ich komme aus Guadeloupe und lebe hier seit 45 Jahren. Ich war Krankenschwester, auch heute helfe ich noch gerne. Ich kümmere mich zum Beispiel um die alte Dame im Haus, die kaum noch gehen kann. Bei der ist oft der Kühlschrank leer. Ihre Rente reicht nicht, also bin ich zum Amt gelaufen und hab für sie Wohngeld beantragt. Ich werde diesmal wohl Mélenchon wählen, den Linken. Das letzte Mal hab' ich für Sarkozy gestimmt, weil ich wusste, dass Hollande nichts bringt. Er hat in fünf Jahren nichts getan. Nichts."