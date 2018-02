4. Februar 2018, 18:38 Uhr Profil Laura Kuenssberg









Die britische Star-Journalistin und May-Expertin ist überall und immer auf Sendung.

Von Cathrin Kahlweit

Wenn Laura Kuenssberg mehrere Tweets am Stück über britische Innenpolitik absetzt, während sie auf einer Dienstreise mit der Premierministerin im fernen China ist, dann ist Vorsicht geboten. Eigentlich ging es bei der Visite nur um Handelspolitik; May erklärte selbstbewusst, sie arbeite im fernen Asien schon mal für das erneuerte, globale Großbritannien, das nach dem Brexit entstehen soll. Kuenssberg aber reichte das nicht, sie blieb hartnäckig, wie sie es immer ist, und ging May damit gehörig auf die Nerven. Und weil sie innenpolitische Chefreporterin bei der BBC ist (und übrigens die erste Frau in dieser Position), schaute sie auch aus China nach London, während May, so die Reporterin, am liebsten "die Finger in die Ohren stecke, um nicht zu hören", wer daheim gegen sie Intrigen spinnt.

Theresa May weigere sich zuzugeben, twitterte Kuenssberg also, dass sie eine klare Entscheidung über ihren Brexit-Kurs fällen müsse. Sie tue wenig, um den erbitterten Streit zwischen den politischen Lagern daheim zu schlichten. Obwohl Partei und Kabinett immer aggressiver an ihrem Stuhl rüttelten, sei sie nicht bereit für eine offene Debatte. Sollte May gemeint haben, sie könne ihre Probleme für ein paar Tage hinter sich lassen, hätte sie Kuenssberg nicht mit nach China nehmen dürfen. Nun sind die zwei zurück, und was steht ganz oben in ihrem Account? Die Frage: "Ist die Tory-Partei wegen des Brexits unregierbar geworden?"

Die 41-jährige Schottin ist ein Star in der BBC, sie ist überall und immer auf Sendung, im Radio, in den Fernsehnachrichten, sie hat einen eigenen Blogg auf der BBC-Website, sie schläft scheinbar nie. Ein Kollege hat mal den Begriff "Kuenssbergovision" als Synonym für Television geprägt, weil die toughe Blondine so omnipräsent ist. BBC-Zuschauer erkennen die Frau mit dem etwas schiefen Mund, der ihr einen Anstrich von Mutwilligkeit verleiht, in der Regel schon daran, dass sie gern vor Westminster oder 10 Downing Street in signalfarbenen Mänteln herumsteht, während sie ihre Aufsager macht: am liebsten knallrot oder knallblau.

Kuenssberg ist also keine, die sich versteckt, obwohl sie viele Feinde hat. Sie ist umstritten; jede Journalistin, die in einer so exponierten Rolle über ein sehr schwieriges Stück britischer Zeitgeschichte berichtet, wäre das. Ihre Gegner werfen ihr Voreingenommenheit vor - allerdings nicht nur gegen May, sondern vor allem gegen den linken Labour-Chef Jeremy Corbyn. Radikale Anhänger des Sozialisten fanden, die BBC-Korrespondentin zeige ihre Abneigung gegen den auch in der eigenen Partei lange sehr umstrittenen Parteichef auf dem Schirm zu deutlich. Sie bekam Todesdrohungen, auch von Neonazis, ihre Mailbox quoll über von irren Beschimpfungen, die die zunehmende Polarisierung in dem existenziell gespaltenen Land spiegeln. Auf dem Labour-Parteitag im vergangenen Jahr brauchte sie sogar einen Bodyguard, und trotzdem wurde weiter Häme über sie ausgeschüttet; sie sei hysterisch, peinlich. "Man wollte mich zum Schweigen bringen", sagte sie damals.

Laura Kuenssberg will heute nicht mehr darüber sprechen, will nicht selbst zum Thema werden. Sie will ihren Job machen, so wie sie ihn immer gemacht hat. So gut sie es eben kann, mit vollem Einsatz. Sie stammt aus einer prominenten und erfolgreichen Familie: Die zwei Großväter waren Präsident der Ärztekammer beziehungsweise Verfassungsrichter, ihr Vater reiste als Topmanager durch die Welt, eine Schwester ist Diplomatin. Sie selbst hat Geschichte in Edinburgh studiert, dann eine Journalismus-Ausbildung in den USA gemacht und eine steile Karriere hingelegt - erst bei der BBC in Glasgow, dann als Moderatorin in London; für eine Weile wechselte sie zum Sender ITV, nur um wieder zur BBC zurückzukehren. Auf Twitter sieht man, warum sie Journalistin geworden ist: 140 Buchstaben, schreibt sie dort, "erzählen nie die ganze Geschichte".