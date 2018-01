18. Januar 2018, 18:56 Uhr Profil Kevin Kühnert









Juso-Chef, lässig-cooler Gegner einer großen Koalition - und Albtraum von Martin Schulz.

Von Christoph Hickmann

Womöglich stünde die Sache gar nicht so auf der Kippe, wenn Martin Schulz in den vergangenen Monaten mal ein Auftritt gelungen wäre, wie ihn Kevin Kühnert an diesem Donnerstagvormittag hinlegt. Da kommt Kühnert, 28, die angemessenen paar Minuten zu spät zu seiner Pressekonferenz im vierten Stock des Willy-Brandt-Hauses, die Hose auf halb acht, das schwarze Hemd über der Hose, Sneakers an den Füßen. Er stellt sich, Hände in die Hüften gestemmt, vors Mikrofon und legt los. Eine knappe halbe Stunde ...