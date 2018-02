6. Februar 2018, 18:52 Uhr Profil Gregor Maria Hanke









Feedback

Eichstätts Bischof hat einen Finanzskandal im Bistum. Hatte er schlicht keine Ahnung?

Von Matthias Drobinski

Wenn es morgens noch dunkel ist, brennt in der Kapelle des Eichstätter Bischofshauses schon Licht: Gregor Maria Hanke, der Bischof, betet die Laudes, das Morgengebet der Mönche. 24 Jahre lang hat er in der Benediktinerabtei Plankstetten gelebt, 13 davon als Abt, wo er dafür berühmt wurde, dass er das Kloster konsequent auf Öko-Landwirtschaft umstellte. Die Mönchszeit prägt ihn bis heute. Er betet, so es die Zeit erlaubt, die Gebete der Mönche; kommt er nicht im Bischofsgewand daher, trägt er die schwarze Benediktinerkutte. Gregor Maria Hanke ist ein schmaler, leiser, zuhörender Mensch, mit ergrautem, gepflegtem Bart und freundlichem Auftreten; alles Polternde ist ihm fremd. In seiner Doktorarbeit aus dem Jahr 2004 untersucht er das Stundengebet der orthodoxen Mönche an der Hagia Sophia in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Und jetzt das.

Jetzt erschüttert ein Finanzskandal das beschauliche Bistum Eichstätt mit dem leisen Bischof Hanke an der Spitze, der bundesweit seinesgleichen sucht. Insgesamt 60 Millionen Dollar aus dem Vermögen des Bistums sind in ungesicherte Immobilienprojekte in den Vereinigten Staaten geflossen - scheitern sie, ist das Geld weg; schon jetzt belaufen sich die Ausfälle und Zahlungsrückstände auf 20 Millionen Dollar. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt und geht sogar von einem Schaden von 56 Millionen Dollar aus; sie hat zwei Verdächtige in Untersuchungshaft genommen.

Die Machenschaften flogen auf, als Bischof Hanke tat, was seit dem Skandal um den teuren Bau der Residenz des Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst viele Bischöfe taten: Sie machten die Vermögensverhältnisse des Bistums transparenter, stellten auf Bilanzbuchhaltung um und durchforsteten die Bücher nach zweifelhaften Geschäften. So gesehen ist der Skandal, der da offenbar geworden ist, ein Erfolg des bischöflichen Handelns. Trotzdem wird sich Hanke in den kommenden Wochen einige kritische Fragen anhören müssen: Wie konnte es kommen, dass ein Kirchenangestellter derartige Zockergeschäfte gegen alle innerkirchlichen Regeln betreibt? Hat ihn niemand kontrolliert - oder niemand kontrollieren können, weil die Geistlichen an der Spitze der Finanzverwaltung und der Bistumsleitung schlicht keine Ahnung von solchen Geschäften hatten und erst sehr spät Expertise hinzuzogen? Hat gar die Aussicht auf ein cleveres Geschäft die Bedenken hinweggefegt?

Schwierige Zeiten für den freundlichen und auch ein bisschen weltfremden Benediktinermönch an der Spitze des gebeutelten Bistums. Wie viele Heimatvertriebene - die Hankes stammen aus dem Sudetenland - ist er ein eher konservativer Katholik. Nach seiner Priesterweihe bat er um Erlaubnis, die alte lateinische Messe zelebrieren zu dürfen. Auch heute gehört er in der Bischofskonferenz zum theologisch konservativen Flügel, dem vieles fremd bleibt, was sich gerade in der katholischen Kirche ändert.

Anders als sein Vorgängerbischof Walter Mixa, der die Öffentlichkeit suchte, steht Hanke eher aus Versehen im Zentrum des Interesses: Auf einer Reise ins Heilige Land sprach er 2007 angesichts des israelischen Grenzzauns empört vom "Ghetto", in dem die Palästinenser leben müssten, was weltweite Empörung auslöste; Hanke entschuldigte sich für die unbedachten Äußerungen. 2017 wiederum gab es Ärger, weil er einen Priesterkandidaten, der durch rechte Sprüche aufgefallen war, gegen den Rat von Bischofskollegen zum Priester weihte - der Mann habe eine zweite Chance verdient, fand Hanke.

Zum Finanzskandal hat Eichstätts Bischof sich bislang nicht geäußert, jedoch gleich einen neuen Finanzdirektor installiert. Das passt zu dem Bischof, der die mönchische Abgeschiedenheit liebt: Andere hätten sich möglichst schnell und persönlich als Aufräumer und Durchgreifer gezeigt. Hanke aber schweigt erst einmal.