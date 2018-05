1. Mai 2018, 18:51 Uhr Profil George Pell

Australischer Kardinal wegen Missbrauchs-Vorwürfen vor dem Richterstuhl.

Von Jan Bielicki

Er saß jedes Mal auf demselben Stuhl im Sitzungssaal 22 des Melbourner Gerichtshofs, an jedem Tag der vierwöchigen Anhörung gleich gekleidet: beiges Sakko, schwarze Hose, schwarzes Hemd mit Priesterkragen. Nur am Dienstag trug George Pell ein weißes Hemd zum schwarzen Anzug, als Polizisten ihm zwischen lautstark rufenden Demonstranten eine Gasse bahnten. Drinnen musste er eine Frage beantworten, die sich einem Kirchenmann seines Ranges vor einem weltlichen Gericht eher selten stellt. Seine Stimme, so hörte es der Reporter der Lokalzeitung The Age, dröhnte durch den Raum: "Nicht schuldig."

Mehr als eine Stunde hatte zuvor die Richterin Belinda Wallington ihre Entscheidung zum Abschluss der gerichtlichen Vorverhandlung vorgetragen - für Pell und für das Ansehen der katholischen Kirche in Australien und der Welt war es niederschmetternd. Die Richterin ließ die Anklage gegen ihn in entscheidenden Punkten zu. Der mächtige Kardinal, einst Erzbischof in Melbourne, später in Sydney, und 2014 von Papst Franziskus als Finanzchef in den Vatikan geholt und in der dortigen Hierarchie lange als inoffizielle Nummer drei gelistet, muss sich demnächst einem Prozess stellen.

Der Vorwurf lautet: Pell soll sich sexuell an Jungen vergangen haben, als er in den Siebzigerjahren junger Priester in seiner Heimatstadt Ballarat war, und später, als er in den Neunzigerjahren zum Erzbischof aufgestiegen war. Welcher Art die Übergriffe sind, darüber dürfen Australiens Medien nicht berichten. In der Vorverhandlung sagten die Männer, die ihn beschuldigten, unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus.

Immerhin: Pell muss sich nicht mehr allen Anschuldigungen stellen, welche die Polizei des Bundesstaates Victoria gegen ihn zusammengetragen hat. Einer der Belastungszeugen ist gestorben, die Aussagen zweier weiterer angeblicher Missbrauchsopfer stufte die Richterin nun als unglaubwürdig ein. Doch in der Hälfte der Pell vorgehaltenen Fälle sah sie genügend Belege, um den 76-Jährigen auf die Anklagebank eines Geschworenengerichts zu schicken.

Doch wenn der höchstrangige Vertreter von Australiens katholischer Kirche vor Gericht kommt, geht es um mehr. Für viele Australier steht Pell jenseits möglicher persönlicher Verfehlungen für eine skandalöse Unwilligkeit der Kirche, auf den lange in ihren Pfarrhäusern, Schulen und Heimen verbreiteten Missbrauch von Kinder angemessen zu reagieren. Eine Untersuchungskommission des australischen Parlaments hatte erst im vergangenen Jahr Tausende Fälle von Kindesmissbrauch in kirchlichen und weltlichen Institutionen dokumentiert und allen voran der Führung der katholischen Kirche "katastrophales Versagen" über viele Jahrzehnte attestiert.

Pell selber hatte 1996 bei seinem Antritt als Erzbischof in Melbourne Missbrauchsopfer aufgefordert, sich zu melden, und ihnen Hilfe versprochen. Opfervertreter bezeichneten sein Vorgehen jedoch als ungenügend - und Pells Aussage vor der Parlamentskommission als enttäuschend. Von den zahlreichen Fällen von Kindesmissbrauch will er nichts gehört haben ("Gerede"), und besonders große Empörung löste ein hanebüchener Vergleich aus: Wenn ein Lastwagenfahrer "irgendeine Dame mitnimmt und dann belästigt", sei es ja auch nicht angemessen, dem Spediteur die Schuld zu geben.

Der konservative Kirchenmann argumentiert oft robust. Und seine Sache war es nie, den Opfern angemessene Zeichen kirchlicher Reue zu vermitteln. Schon 1993 hatte er als Weihbischof den Priester Gerald Ridsdale vor Gericht begleitet. Ridsdale, der wie Pell aus Ballarat kommt, war ein Serien-Sextäter in Soutane. 79 Kinder wurden von ihm vergewaltigt. Doch hat George Pell sich wirklich selber an Minderjährigen vergriffen? Er bestreitet es vehement. Zwölf Geschworene werden über ihn urteilen.Jan Bielicki