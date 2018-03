11. März 2018, 17:15 Uhr Prantls Blick Merkels Vermächtnis

In der kommenden Woche wird Angela Merkel zum vierten Mal als Kanzlerin vereidigt. Wie wird sie diese Regierung erklären?

Was wird sie sagen? Wie wird sie erklären, dass die große Koalition zwar weiter geht, es aber trotzdem nicht einfach "weiter so" geht? Was wird der Gehalt, was wird der Kern, was wird die Botschaft ihrer Regierungserklärung sein? In der kommenden Woche wird Angela Merkel zum vierten Mal als Kanzlerin vereidigt; zum dritten Mal ist sie dann Kanzlerin einer diesmal sehr geschrumpften großen Koalition. Eine Woche später, am Donnerstag, 22. März, wird sie ihre Regierungserklärung halten. Wie wird sie diese Regierung erklären? Wird Merkel IV eine Mutmach- und Kräfteweck- Rede halten, eine, in der sie gegen den grassierenden Pessimismus anredet?

"Stellen wir unter Beweis, dass wir unser Land nach vorne bringen"

Welche Rede wünsche ich mir, welche Rede wünschen Sie sich? Wie wäre es, zum Beispiel, damit: "Überraschen wir uns damit, was möglich ist! Überraschen wir uns damit, was wir können! Stellen wir unter Beweis, dass wir unser Land gemeinsam nach vorn bringen - mit Mut und Menschlichkeit. Denn Deutschland kann mehr. Deutschland kann es schaffen." Das klingt nicht so schlecht. Es ist nur leider so, dass Merkel diese Rede schon gehalten hat. Es war dies der Schluss ihrer Regierungserklärung, nachdem sie 2005, als Nachfolgerin von Gerhard Schröder, zum erstenmal zur Kanzlerin gewählt worden war.

Eineinhalb Stunden lang redete sie damals, und von ihren bisher drei Regierungserklärungen nach einem Amtsantritt war das die beste. Sie sprach von der "Koalition der neuen Möglichkeiten" und der "Regierung der Taten", sie umgarnte die SPD mit Schmeicheleien, dankte ihrem Vorgänger Schröder für die Agenda 2010, machte rhetorische Anleihen bei Willy Brandt, indem sie dessen berühmten Satz "Mehr Demokratie wagen" fortspann, in dem sie "mehr Freiheit wagen" wollte - wobei sie die Freiheit vom Staat meinte, und die SPD mit ihrem damaligen Vizekanzler Franz Müntefering eher die Freiheit durch den Staat.

Ihre Rede von 2018 hat sie 2005 schon gehalten

Irgendwie schade für sie, dass sie diese Rede schon gehalten hat, denn in weiten Teilen könnte sie die einfach wiederholen. Auch diese Passage würde noch immer gut passen: "Ja, viele werden sagen, diese Koalition geht viele kleine Schritte und nicht den einen großen. Und ich erwidere: Genauso machen wir es. Das ist modern", denn es habe sich herausgestellt, "dass die Vernetzung vieler kleiner Computer sehr viel leistungsfähiger ist als ein Großrechner". Das wäre eigentlich heute auch noch ein schönes Bild - aber, wie gesagt, sie hat es vor zwölf Jahren schon gemalt - und seine Wiederholung würde vielleicht die Frage provozieren, wohin denn die vielen kleinen Schritte geführt haben - und ob sie damit die zweite und die dritte Koalition mit der SPD meint.

Gewiss: Sie wird den Koalitionsvertrag referieren, sie wird das wiedergeben, was die Minister und Staatssekretäre von eineinhalb Dutzend Ministerien für unbedingt berichtenswert halten. Aber das allein wird nicht reichen. Was könnte also das neue Wort sein, mit dem sie das Selbstverständnis der neuen Regierung präsentiert. Soll sie, im Hinblick auf die Digitalisierung des Landes "die zweiten Gründerjahre" ausrufen? Auch das hat sie allerdings, ganz generell, schon 2005 gemacht.