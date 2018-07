10. Juli 2018, 20:22 Uhr Politik in Großbritannien Wilde Tage in Westminster

Kabinettssitzung am Dienstag mit zahlreichen Gesichtern, die neu oder in neuer Funktion in der Regierung sitzen.

Nach diversen Rücktritten sortiert sich das Kabinett von Theresa May neu. Die Premierministerin bemüht sich um Geschlossenheit. Trotz der Turbulenzen glauben Beobachter, dass May gestärkt aus den Umbrüchen hervorgeht.

Von Cathrin Kahlweit , London

Es ging am Morgen schon wieder so los, wie es am Vorabend aufgehört hatte. Umweltminister Michael Gove hatte einen Termin mit einem Aktivisten für saubere Ozeane abgesagt, und für eine Sekunde stand Whitehall still: Würde er der nächste sein, der zurücktritt? Hatte er das Büro verlassen, um seinen Rücktrittsbrief zu schreiben - so wie Ex-Außenminister Boris Johnson am Vortag Termine abgesagt hatte, um sich später dabei fotografieren zu lassen, wie er sein Rücktrittsschreiben unterzeichnet?

Mittags dann die Entwarnung: Gove, ein ...