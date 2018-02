15. Februar 2018, 18:54 Uhr Polen "Informieren Sie unsere Konsulate"

Polnische Bürger im Ausland sollen Fälle von "Antipolonismus" und Äußerungen, die den Ruf des Landes beschädigen, melden - so steht es in einem offiziellen Schreiben aus Warschau.

Von Florian Hassel , Warschau

Polens nationalpopulistische Regierung versucht, 20 Millionen im Ausland lebende Polen für ihre politischen Ziele einzuspannen. Stanisław Karczewski, als Vorsitzender der oberen Parlamentskammer Schirmherr der polnischen Diaspora, ließ Polens Außenministerium und Auslandsvertretungen einen Brief an Vorsitzende und Mitglieder polnischer Auslandsorganisationen schicken: In dem dreiseitigen, auf den 7. Februar datierten Brief rief Karczewski, enger Vertrauter von PiS-Parteichef Jarosław Kaczyński, alle Auslandspolen im Zusammenhang mit dem umstrittenen "Holocaust-Lügen"-Gesetz auf, die Regierung zu unterstützen.

Das Gesetz wurde vergangene Woche aller Kritik zum Trotz von ...