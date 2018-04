12. April 2018, 18:55 Uhr Polen Den Kredit der Wähler verzockt

Weil die Regierenden wegen hoher Prämien in den Umfragen abstürzen, müssen Minister Geld spenden.

Von Florian Hassel , Warschau

Die moralische Erneuerung des Landes sollte nach einem Erdrutschsieg beginnen. Im November 2015 hatten die Polen nach acht Jahren die Regierung der Partei Bürgerplattform (PO) aus dem Amt gewählt: Ihr hatte damals vor allem die Veröffentlichung insgeheim abgehörter Gespräche geschadet. Die 2014 und 2015 veröffentlichten Abhörprotokolle belegten, wie Minister und andere Offizielle es sich in Warschauer Luxusrestaurants gut gehen ließen - und wie sie auf das Leben von Millionen von Polen blickten.

Die damalige Vize-Premierministerin Elżbieta Bieńkowska etwa spottete, "nur ein Idiot" sei bereit, für lediglich 6000 Złoty, damals umgerechnet 1500 Euro, zu arbeiten - das sind 500 Euro mehr als der polnische Durchschnittsverdienst und mehr als das Doppelte dessen, was Millionen Polen außerhalb der Boomregionen wie Warschau oder Breslau verdienen. Die neue Regierung der Partei "Recht und Gerechtigkeit" (Pis) aber versprach Besserung. Ihre Politiker gingen "nicht wegen des Geldes in die Politik", verkündete Parteichef Jarosław Kaczyński. Und die von ihm eingesetzte Ministerpräsidentin Beata Szydło versprach bei ihrer Antrittsrede im November 2015, nun sei "Schluss mit der Arroganz der Macht und dem Hochmut".

Doch bald gewannen die Polen einen anderen Eindruck. Wie polnische Minister zuvor raste nun auch Regierungschefin Szydło unter Missachtung aller Tempolimits durch geschlossene Ortschaften und zerlegte dabei eine Hunderttausende Euro kostende Panzerlimousine. Die Kabinettschefin der Premierministerin flog eigens in die USA, um dort vor dem Kauf von zwei Gulfstream-Privatjets für VIP-Flüge der Regierung (Kosten: gut 100 Millionen Euro) das Leder für die Innenausstattung festzulegen.

Hunderte Pis-Gefolgsleute wurden auf einträgliche Posten in Polens Staatsfirmen gehievt, im Zweifelsfall ohne jede Qualifikation. Zuletzt wurde im Februar Szydłos Schulfreund Daniel Obajtek Direktor der Ölfirma PKN Orlen - polnischen Medien zufolge ein Posten mit Einkünften von gut 20 000 Euro im Monat. Für den größten anzunehmenden Imageschaden aber sorgte die Pis seit Anfang Februar: Da musste die Regierung eine Anfrage des oppositionellen Abgeordneten Krzysztof Brejza beantworten, welche Prämien sie für 2017 vergeben habe.

Wie in anderen ex-kommunistischen Ländern, in denen einst scheinbare Gleichheit gelten sollte, verdienen bis heute auch polnische Minister offiziell sehr wenig - solange man nur auf das Grundgehalt schaut. Das liegt bei einem Minister bei umgerechnet gut 2000 Euro. Danach aber darf sich der Minister über Zulagen, Aufschläge oder Dienstalterskoeffizienten freuen - und kommt bis auf den doppelten Betrag. Und zum Jahresende legt der Regierungschef Prämien für die Minister und sich selbst fest.

Wie die Antwort an den Abgeordneten Brejza zeigte, hatte die Pis das Prämiensystem der Vorgänger nicht nur beibehalten, sondern sogar deutlich großzügiger ausgelegt: Regierungschefin Szydło (Ende 2017 von Finanzminister Mateusz Morawiecki ersetzt) sprach sich selbst mit 15 500 Euro noch die niedrigste Prämie zu, Spitzenreiter Innenminister Mariusz Błaszczak erhielt rund 19 500 Euro Weihnachtsgeld.

Parteichef Kaczyński verteidigte die Prämien nicht nur, sondern forderte auch die abgelöste Regierungschefin auf, deswegen im Parlament aufzutreten und "die Krallen zu zeigen". Und so verteidigte Szydło die Ministerprämien Mitte März im Sejm vor laufenden Kameras unter "Bravo" und "Beata, Beata"-Sprechchören ihrer Parteifreunde.

Anfang April aber trafen die neuesten Meinungsumfragen in der Parteizentrale ein: Denen zufolge war die Pis in der Gunst der Polen binnen Monatsfrist um mindestens acht Prozent, der angesehenen Agentur Kantar zufolge gar um zwölf Prozent eingebrochen - von 40 auf 28 Prozent. Die nächste Entscheidung war so recht nach dem Geschmack polnischer Satiriker: Wenige Tage nach Ostern befahl Kaczyński den versammelten Parteigranden bei einer Krisensitzung den "einstimmigen" Verzicht auf die noch kurz zuvor von ihm mitgetragene Jahresprämie.

Tags darauf verkündete Kaczyński bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz, das Geld werde bis spätestens Mitte Mai an die Caritas überwiesen. "Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. Wenn die Gesellschaft es will, werden wir finanzielle Verluste erleiden - zum Wohl des Vaterlandes!", sagte der Parteichef und kündigte auch gleich ein Gesetz zur Senkung von Parlamentarierdiäten an. In der Zeitung Gazeta Wyborcza murrten einige Minister freilich, sie hätten das Prämiengeld längst ausgegeben - und müssten für die Überweisung an die Caritas nun einen Kredit aufnehmen.