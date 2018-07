4. Juli 2018, 19:00 Uhr Podcast "Das Thema" Neue Zeiten am Arabischen Golf

Der saudische Kronprinz plant eine radikale Veränderung der Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen in seinem Land. Was er damit erreichen will, erklärt Dunja Ramadan im Podcast.

