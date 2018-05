3. Mai 2018, 18:32 Uhr Plastiksteuer Falsch angesetzt

Die EU sollte Plastik besteuern, bevor es in Umlauf kommt, nicht danach.

Von Vivien Timmler

Wie praktisch sie aus Sicht der EU-Kommission doch wäre, die Plastiksteuer: Sie spült Geld in den EU-Haushalt - gleichzeitig tut man etwas gegen Müllberge und Verbrennungsanlagen. Doch tatsächlich ist für die Umwelt der Nutzen der geplanten Abgabe gering. Sie setzt viel zu spät an, nämlich beim bereits produzierten Plastik, das recycelt werden soll, und reagiert so nur, anstatt das Problem anzugehen, wo es entsteht.

Zwar ist es gut und richtig, die Staaten dazu zu bringen, mehr von ihrem Plastikmüll zu recyceln anstatt ihn zu verfeuern oder zu exportieren. Ziel der Kommission sollte es aber sein, neue Plastikverpackungen zu verhindern. Sie müsste also ansetzen, bevor das Plastik in Umlauf kommt, nicht danach. Stattdessen hofft sie darauf, dass höhere Recyclingquoten langfristig die Produktion von Neu-Plastik bremsen. Doch das wird nicht passieren, solange weder Handel noch Verbraucher die finanzielle Notwendigkeit sehen, auf Kunststoffverpackungen zu verzichten.

Plastik, das falsch getrennt wird oder in der Natur landet, würde von der Steuer gar nicht erfasst. Im Sinne der Umwelt wäre es gewesen, Verpackungen schon bei der Herstellung zu besteuern. Statt bloß Geld einzutreiben, sollte die EU außerdem endlich die Entwicklung alternativer Verpackungen fördern. Das wäre wirklich nachhaltig.