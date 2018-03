16. März 2018, 18:56 Uhr Pflegebevollmächtigter "Sprachrohr und Prellbock"

Der designierte Bundesbeauftragte für die Pflege, Andreas Westerfellhaus, hat konkrete Vorstellungen für seine neue Aufgabe. Bei den Pflegenden genießt er Rückhalt: Er ist kein Politiker, sondern ein Mann der Praxis.

Von Michaela Schwinn

Alle Empörung, alle Aufregung über seine Aussagen zu Hartz IV scheinen wie verflogen, als Jens Spahn (CDU) gestern beim Deutschen Pflegetag auftritt. Strahlend steht der neue Gesundheitsminister auf der Bühne. Die Menge johlt, klatscht stehend. Aber schnell wird klar, dass nicht ihm der Applaus gilt, sondern der Person an seiner Seite: Andreas Westerfellhaus. Er soll Pflegebevollmächtigter der Regierung werden, wie Spahn gerade überraschend verkündet hat.

Es ist ein Amt, das 2014 neu geschaffen wurde und im Moment noch mit dem Amt des Patientenbeauftragten gekoppelt ist - ob das auch für Westerfellhaus gilt, wollte der Sprecher des Amtes nicht bestätigen. Der Pflegebevollmächtigte ist zuständig für die Belange Pflegebedürftiger, ihrer Angehörigen sowie von Pflegekräften. Er soll sich für die Qualitätssicherung einsetzen, für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und die Teilhabe Pflegebedürftiger und pflegender Angehöriger. So steht es in den Statuten des Gesundheitsministeriums.

Aber diese habe er sich noch gar nicht so genau durchgelesen, sagt Andreas Westerfellhaus der Süddeutschen Zeitung, schließlich wisse er selbst erst seit zwei, drei Tagen sicher, dass er das Amt übernehmen soll. Seine ganz eigene Interpretation des Amtes hat er trotzdem schon: "Für Betroffene muss man Zuhörer sein und Sprachrohr, aber man muss auch Prellbock sein und jemand, der sich mal durchboxt."

Eigentlich also genau das, was Westerfellhaus schon die vergangenen Jahre gemacht hat. Zwei Mal war er Pflegerats-Präsident und organisierte den Deutschen Pflegetag. Leidenschaftlich sprach er sich dort für mehr Selbstbewusstsein der Pflegenden aus, für mehr Mitspracherecht in der Politik. Er ist einer, der wie er selbst sagt, "gerne den Finger in die Wunde legt, wenn es um Pflege geht". Dafür ist er in der Branche bekannt und beliebt. "Ich bin einer von ihnen", sagt der 61-Jährige, der Krankenpfleger gelernt hat. Das erklärt den Applaus, den "Tsunami" an Nachrichten, der in den vergangenen 24 Stunden über ihn hereingebrochen sei.

Und es erklärt auch, warum diese Personalie so interessant ist: Seine Vorgänger Ingrid Fischbach und davor der jetzige Sozialminister Nordrhein-Westfalens Karl-Josef Laumann waren Politiker, keine Praktiker. Das sei wohl auch der Grund, warum Jens Spahn ihn vor einiger Zeit fragte, ob er sich das Amt denn vorstellen könnte, sagt Westerfellhaus. Beide kennen sich seit 15 Jahren, beide sind aus Westfalen. "Wir kennen unsere Stärken und vielleicht auch Schwächen", sagt er. "Wir können miteinander arbeiten."

Während Spahn die Erwartungen beim Pflegetag eher dämpfte: "Ich kann nicht das Paradies versprechen", prescht Westerfellhaus gerne nach vorne: Reform der Ausbildung, mehr Pflegekräfte, bessere Finanzierung - für das will er kämpfen. Aber er ist auch Realist: "Meine Nominierung zeigt, dass man die Pflege ernst nimmt", sagt er, "aber auch ich kann nicht von heute auf morgen alles verändern."