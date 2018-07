17. Juli 2018, 18:55 Uhr Pflege "Das macht mich richtig glücklich"

Ferdi Cebi , 36, arbeitet seit 15 Jahren als Pfleger in Paderborn. In seiner Freizeit rappt der Familienvater über den Beruf. Für manche seiner Videos nahm er Heimbewohner mit ins Tonstudio.

Altenpfleger Ferdi Cebi hat die Kanzlerin eingeladen, ihn bei seiner Arbeit zu begleiten. Wie empfand er ihren Besuch?

Interview von Benedikt Müller, Düsseldorf

- In einer Fernsehsendung mit Kanzlerin Angela Merkel vor der Bundestagswahl kritisierte der Pfleger Ferdi Cebi, dass die Politik zwar Gesetze schreibe, den Alltag in den Altenheimen aber kaum kenne. Daraufhin versprach Merkel spontan, ihn für ein paar Stunden zu besuchen. Am Montag kam sie dann.

SZ: Herr Cebi, wie war der Besuch?

Ferdi Cebi: Es war ein schöner Tag für alle. Ich bin begeistert, wie offen die Kanzlerin war. Ich habe sie ein bisschen einbezogen, sie hat einer über ...