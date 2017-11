4. November 2017, 13:00 Uhr Peter Pilz Österreichischer Grünen-Gründer soll Frauen sexuell belästigt haben









Dem österreichischen Politiker Peter Pilz werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen - er wird deswegen nicht als Abgeordneter ins Parlament einziehen.

Pilz soll eine Mitarbeiterin sowie eine junge Frau bei einem politischen Forum verbal und körperlich belästigt haben.

Der Grünen-Gründer bestreitet den einen Vorwurf, an den zweiten Vorfall kann er sich nach eigenen Angaben nicht erinnern.

Weil er mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll, wird der österreichische Politiker Peter Pilz nicht als Abgeordneter in den neu gewählten Nationalrat einziehen. Er werde sein Mandat nicht annehmen, sagte Pilz bei einer Pressekonferenz am Samstagvormittag: "Wir werden uns in dieser Funktion nicht mehr sehen. Das war's", sagte Pilz. Er nehme die Vorwürfe ernst und wolle alles tun, damit diese geklärt werden. "Ich habe hohe Maßstäbe und diese gelten auch für mich", sagte Pilz der Wochenzeitung Falter.

Mehrere österreichische Medien berichten über die Vorwürfe gegen einen der Gründer der österreichischen Grünen, der zur Parlamentswahl Mitte Oktober mit einer eigenen "Liste Peter Pilz" angetreten war. Dem Falter zufolge soll Pilz vor vier Jahren beim Europäischen Forum in Alpbach betrunken eine junge Frau "aggressiv begrapscht" haben, woran sich der Politiker nach eigener Aussage jedoch nicht erinnern kann. Er vertraue aber den Recherchen des Falters, wonach es glaubwürdige Zeugen für den Vorfall gebe.

Vorwürfe waren bei den Grünen bekannt

Ein weiterer Vorwurf kommt von einer ehemaligen Mitarbeiterin: Pilz soll sie körperlich und verbal wiederholt sexuell belästigt haben, was dieser aber bestreitet. Die Betroffene wollte demnach weder Anzeige erstatten noch den Fall öffentlich machen. Innerhalb der Partei waren die Vorwürfe bekannt.

Bei der Nationalratswahl wurde Pilz' neugegründete Liste mit acht Sitzen ins Parlament gewählt, während die Grünen an der Vier-Prozent-Hürde scheiterten. Pilz war der vierte Listenplatz verweigert worden, weswegen er eine neue politische Gruppierung ins Leben gerufen hatte. Die Arbeit der Liste Pilz will der ehemalige Grüne nun ohne Mandat unterstützen. Wie es mit dem Projekt weitergehe, wisse er noch nicht, sagte Pilz.

In den vergangenen Wochen haben, ausgelöst durch die Vorwürfe gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, immer mehr Frauen und auch Männer Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen öffentlich gemacht. So wurden zahlreiche Fälle in der britischen Politik bekannt und auch im EU-Parlament klagten etliche Mitarbeiterinnen über sexuelle Belästigung. Erst am Freitag feuerte Netflix den Schauspieler Kevin Spacey wegen entsprechender Vorwürfe.