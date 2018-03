4. März 2018, 23:30 Uhr Parlamentswahl in Italien Berlusconis rechtes Parteienbündnis laut Prognosen in Italien vorn

In Rom bildeten sich an den Wahllokalen lange Schlangen.

Forza Italia und die rechte Lega kommen zusammen auf etwa ein Drittel der Stimmen. Stärkste Einzelpartei wird die populistische Fünf-Sterne-Bewegung.

Das rechte Parteienbündnis des italienischen Ex-Regierungschefs Silvio Berlusconi liegt laut Nachwahlbefragungen bei der Parlamentswahl in Führung. Seine Partei Forza Italia und die rechte Lega Nord erhielten den am Sonntagabend veröffentlichten Prognosen zufolge zusammen etwa 33 bis 36 Prozent der Stimmen. Berlusconis Forza Italia holte laut Prognosen 12,5 bis 15,5 Prozent, die Lega lag gleichauf. Lega, die Partei von Matteo Salvini, hat in der Migrationskrise enormen Zulauf bekommen und ist für ihre europakritische Haltung bekannt. Stärkste einzelne Partei im neuen Parlament wird demnach die populistische Fünf-Sterne-Bewegung. Sie gewann demnach deutlich an Stimmen und liegt bei 29 bis 32 Prozent.

Das Linksbündnis der regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsident Paolo Gentiloni kam laut der Prognose auf zwischen 24,5 bis 27,5 Prozent. Laut der Prognose kommt allerdings keine Partei und auch kein Bündnis auf eine Mehrheit der Sitze. Es ist daher vollkommen unklar, wer in Italien künftig das Ruder übernimmt. Wie das Innenministerium mitteilte, lag die Wahlbeteiligung bei 71,48 Prozent. 2013 waren es noch 75 Prozent.

Berlusconi darf nicht selbst kandidieren

Die Prognosen beruhen auf Befragungen von Bürgern nach der Wahl. Hochrechnungen werden erst später in der Nacht erwartet, ein offizielles Endergebnis erst bis Montagmittag. Für eine Regierungsmehrheit im Parlament muss eine Partei oder ein Bündnis auf mindestens 316 von insgesamt 630 Sitzen in der Abgeordnetenkammer kommen und im Senat mindestens 158 von 315 Sitzen gewinnen.

Das Land ist wirtschaftlich noch immer angeschlagen und so hoch verschuldet wie wenig andere auf der Welt. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone.Der 81 Jahre alte Berlusconi durfte nach einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung nicht selbst kandidieren. Er hat dafür einen engen Gefolgsmann, den derzeitigen EU-Parlamentspräsidenten Antonio Tajani, als Premierkandidaten auserkoren.

Vor vielen Lokalen bildeten sich über den Wahltag lange Schlangen, weil bei der Stimmabgabe ein neuer Sicherheitsschritt eingeführt wurde, um Wahlbetrug zu verhindern. So bekamen alle Wahlzettel erstmals eine Seriennummer, die nach der Stimmabgabe noch einmal den Wahlhelfern übergeben werden musste. Am Vormittag wurden außerdem erste Pannen gemeldet. Im sizilianischen Palermo seien falsche Wahlzettel ausgeliefert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Während der Nacht seien eilig 200 000 neue Zettel gedruckt worden, weshalb einige Wahllokale später geöffnet hätten. In Rom kritisierten Wähler, die Abstimmungszettel seien zu kompliziert.

Mehr als 46 Millionen Stimmberechtigte waren aufgerufen, über die Verteilung der 630 Sitze im Abgeordnetenhaus und die 315 Senatorenposten abzustimmen. Bis kurz vor der Wahl war keine klare Mehrheit in Sicht. Viele Italiener waren bis zuletzt unentschieden, wem sie ihre Stimme geben. Gibt es keine klare Mehrheit, dürfte es Wochen dauern, bis eine neue Regierung zustande kommt.

Analysten halten es für möglich, dass die Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtskonservativen Brüder Italiens mit Salvini eine Regierungsallianz bilden. US-Präsident Donald Trumps gefeuerter Chefstratege Steve Bannon war am Wochenende in Rom und sagte der Zeitung Corriere della Sera, falls es eine Koalition zwischen Lega und den Fünf Sternen gebe, wäre das fantastisch und werde die EU ins Herz treffen.