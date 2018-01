19. Januar 2018, 18:55 Uhr Parlamentswahl im März Kunst der Selbstzerfleischung









Italiens Linke droht eine krachende Niederlage - obwohl Matteo Renzis Sozialdemokraten erfolgreich regiert haben. Das Gezänk in den eigenen Reihen macht den Kampf gegen das rechtsbürgerliche Lager nahezu aussichtslos.

Von Oliver Meiler, Rom

Nichts hilft. Nicht einmal das gute Zureden der "Padri nobili", der Überväter. So nennen sie bei den italienischen Linken Romano Prodi, den früheren Ministerpräsidenten, und Walter Veltroni, den ehemaligen Bürgermeister Roms. Die beiden Gralshüter der italienischen Sozialdemokratie haben sich schon lange zurückgezogen aus der aktiven Politik. Sie schreiben jetzt Bücher, reisen, genießen das Leben. Doch alle paar Tage bittet sie jetzt jemand, sie möchten doch um Himmels willen vermitteln zwischen den unversöhnlichen Genossen, diesen verkrachten Geschwistern im progressiven Lager. Die Lage ist ernst und selbst verschuldet. Prodi und Veltroni telefonieren dann herum, reden den Leuten ins Gewissen, appellieren an die Vernunft, und die Zeitungen notieren alle Gemütsregungen. Bisher war es vergebene Müh.

Italiens Linke beraubt sich gerade jeder Chance auf einen Sieg bei der Parlamentswahl am 4. März. Das zeigen alle Umfragen: Der sozialdemokratische Partito Democratico, angeführt von Matteo Renzi, bringt es laut jüngsten Umfragen nur auf 24 Prozent. Manche Erhebungen sollen sogar noch tiefer liegen, bei knapp über 20 Prozent. Damit läge der PD weit hinter der Protestbewegung Cinque Stelle, die in diesen Tagen auf 27 Prozent geschätzt wird, und natürlich heillos weit hinter dem rechtsbürgerlichen Lager, das es insgesamt auf 37 Prozent bringen soll. Keiner der drei großen Pole wird wohl genügend Sitze gewinnen, um alleine regieren zu können. Aber Schlusslicht sein?

Die Wirtschaft wächst wieder, das Land lässt die schwere Krise hinter sich

Die düstere Prognose, sechs Wochen vor der Wahl, ist deshalb erstaunlich, weil die Sozialdemokraten das Land in den vergangenen fünf Jahren eigentlich recht erfolgreich regiert haben. Etliche ihrer Minister zählen zu den beliebtesten Politikern Italiens - und das am Ende der Legislaturperiode. Die Wirtschaft wächst wieder, die schwere Krise scheint überwunden zu sein. Das nationale Statistikamt weist regelmäßig erfreuliche Daten vom Arbeitsmarkt aus. In den vergangenen Jahren sind mehr als eine Millionen Stellen geschaffen worden. Seit die Zahl der Beschäftigten gemessen wird, haben in Italien überhaupt noch nie so viele Menschen gearbeitet wie jetzt. Natürlich sind viele der neuen Jobs befristet und unterbezahlt. Doch der negative Trend ist gebrochen.

Wenn die Linke dennoch Gefahr läuft, diese Wahlen krachend zu verlieren, hat sie sich das selbst zuzuschreiben. Helfen würde, wenn Renzi Alliierte fände, die sich mit seinem PD verbünden würden. Das neue Wahlgesetz, das "Rosatellum", bringt jenen Parteien Vorteile, die sich vor dem Urnengang zu Bündnissen zusammenschließen. Zumindest in den Einerwahlkreisen, in denen nur ein Sitz nach dem Mehrheitswahlrecht zu vergeben ist, wäre das zentral. Doch mal sperrt sich Renzi gegen eine enge Allianz, weil er keine Sitze abgeben mag, mal sperren sich die möglichen Partner: die Radicali, die Grünen, die Christlichsozialen. Besonders schmerzhaft aber ist, dass die früheren Parteibrüder vom linken Flügel, die sich vor fast einem Jahr abgespaltet haben und sich nach der Fusion mit weiteren Splittergruppen nun "Liberi e Uguali" nennen, also Freie und Gleiche, ihre Ressentiments gegen Renzi bis heute nicht abgelegt haben. Mehr noch: Es wirkt fast so, als wünschten sie der Rechten oder den Fünf Sternen den Sieg eher als Renzis PD.

Es ist ein kindisches Gezänk, eine Art Selbstzerfleischung, Italiens Linke ist eine Meisterin darin. Seit dem Verschwinden des Partito Comunista Italiano, der einst größten kommunistischen Partei des Westens, ist ihre Geschichte eine Serie von Häutungen, Namensänderungen und Dramen. Und auch wenn es manchmal nur Mikroabspaltungen waren: In der Summe ist der Verlust gewaltig.

"Liberi e Uguali", die vom früheren Staatsanwalt Pietro Grasso in die Wahlen geführt werden, könnten ungefähr sieben Prozent der Stimmen gewinnen. Das ist nicht sehr viel, aber genug, um dem PD zu schaden, um ihn in vielen Einerwahlkreisen zu verhindern. Fünfzig Sitze sind deshalb in Gefahr, manche auch in den traditionell roten Regionen im Zentrum des Landes. Im Norden und Süden Italiens sind die Chancen der Linken ohnehin gering. Auch bei den Regionalwahlen in der Lombardei, die ebenfalls am 4. März stattfinden werden, treten "Liberi e Uguali" gegen den Kandidaten des Partito Democratico an, obschon der vielleicht eine Chance hätte, die Rechte zu schlagen - nach 22 Jahren rechter Vorherrschaft.

Persönliche Animositäten scheinen schwerer zu wiegen als ideologische Unterschiede

Natürlich gibt es einige ideologische Gründe dafür, dass die weit links stehenden Linken Renzis Sozialdemokraten nicht für links genug halten. So rührte die Regierung des PD etwa mit ihrer Arbeitsmarktreform, dem Jobs Act, an ein Tabu, an dem sich seinerzeit nicht einmal Silvio Berlusconi vergriffen hatte: Die Revision des "Articolo 18", des harten Kündigungsschutzes, gilt als Sakrileg. Dennoch hat es den Anschein, als würden die persönlichen Animositäten in dieser Geschichte viel schwerer wiegen als die ideologischen und programmatischen Differenzen.

Die treibenden Kräfte hinter "Liberi e Uguali" sind zwei Postkommunisten, die der linke Christdemokrat Renzi gerne schon lange in Pension geschickt hätte: der ehemalige Premier Massimo D'Alema und der frühere Parteisekretär Pierluigi Bersani. Sie sinnen auf Rache. Perfekt wäre diese wohl, wenn Renzi das schlechteste Resultat in der elfjährigen Geschichte des Partito Democratico verantworten müsste - unter 24 Prozent. Das wäre eine Schmach.

Die Gründung der Partei 2007 war einer der seltenen Momente der Aggregation gewesen. Ziel war es damals, die säkularen Linken mit dem gesellschaftlich fortschrittlichen Teil der Christdemokraten zu vermählen. Walter Veltroni, dem Architekten dieses gewagten Konstrukts, schwebte eine linke Volkspartei vor, ein dritter Weg - eine Kreuzung zwischen amerikanischen Demokraten und europäischer Sozialdemokratie. Renzi trieb die Partei bei den Europawahlen auf 41 Prozent. Das ist vier Jahre her. Eine Ewigkeit. Seither schwindet die Gunst, während die Selbstzerfleischung voranschreitet.