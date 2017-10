12. Oktober 2017, 08:05 Uhr Palästinenserorganisationen Hamas verkündet Einigung mit Fatah bei Friedensgesprächen









Hamas und Fatah haben bei ihren Versöhnungsgesprächen in Kairo einen Durchbruch erreicht.

Unter Vermittlung Ägyptens ging es darum, den Gaza-Streifen unter die Kontrolle der Palästinensischen Regierung zu stellen.

Details der Einigung sollen im Lauf des Tages verkündet werden.

Von Alexandra Föderl-Schmid

Das ist überraschend schnell gegangen: Die beiden rivalisierenden Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah haben eine grundsätzliche Einigung bei ihren Versöhnungsgesprächen in Kairo erreicht. Das gab Hamas-Chef Ismail Hanija am Donnerstag bekannt. Details sollen auf einer Pressekonferenz am Mittag verkündet werden. Die Gespräche waren erst am Dienstag unter ägyptischer Vermittlung aufgenommen worden und fanden in der Geheimdienstzentrale in Kairo statt. Allerdings gab es weder von Fatah noch von ägyptischer Seite am Donnerstag eine Bestätigung zu der von der Hamas behaupteten Einigung.

Wie aus Delegationskreisen verlautete, wurde bisher über Details der Verwaltung diskutiert. Bereits am 3. Oktober hat die Hamas, die den Gazastreifen dominiert, Verwaltungseinheiten an die Fatah von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas abgegeben. An diesem Tag fand auch die erste gemeinsame Sitzung der Palästinenserregierung seit 2014 in Gaza statt. Ob auch bereits ein Durchbruch über die Bildung einer Einheitsregierung erreicht und ein Termin für Neuwahlen fixiert worden ist, war am Donnerstagmorgen noch unklar.

Der Knackpunkt, wie mit dem bewaffneten Arm der Hamas umgegangen werden soll und ob die etwa 25 000 Kämpfer die Waffen abgeben, soll nicht Gegenstand der Verhandlungen gewesen sein. Ohne eine Einigung in diesem Punkt ist eine wirkliche Versöhnung zwischen den beiden Organisationen allerdings nicht vorstellbar.

Die Fatah, die im Westjordanland regiert und die Autonomiebehörde dominiert, hatte 2007 die Kontrolle über den Gazastreifen an die Hamas verloren. Die Hamas wird von der EU und der USA als Terrororganisation eingestuft. Die Fatah-Regierung unter Abbas ist international anerkannt. Ägypten hatte sich vor allem deshalb als Vermittler eingesetzt, weil auch die Sicherheitsinteressen des Nachbarstaates durch islamistischen Bedrohungen betroffen sind. Zuletzt war 2004 ein Versöhnungsversuch gescheitert.

Im September hatte die Hamas verkündet, sie lade die Regierung des Palästinenserpräsidenten Abbas im Westjordanland dazu ein, "in den Gazastreifen zu kommen und ihre Aufgaben sofort zu übernehmen". Damals herrschte Skepsis, weil schon frühere Versöhnungsversuche gescheitert waren. In dem Küstenstreifen leben rund zwei Millionen Menschen.