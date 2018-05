31. Mai 2018, 20:19 Uhr Pakistan Populistischer Posterboy

Die Amtszeit der pakistanischen Regierung ist ausgelaufen, Ende Juli sollen Parlamentswahlen stattfinden. Ein ehemaliger Cricket-Spieler wird zum Herausforderer der mächtigen Familiendynastien.

Von Tobias Matern

Es ist eine historische Leistung, aber zum Feiern ist eigentlich niemandem zumute. Erst zum zweiten Mal in der 71-jährigen, turbulenten Geschichte Pakistans hat eine zivile Regierung eine volle Amtszeit überstanden. Nicht ohne gravierende Schrammen, Premierminister Nawaz Sharif von der Muslimliga (PML-N) wurde in Folge von Enthüllungen in den "Panama Papers" vom Obersten Gericht abgesetzt, ihm droht sogar eine Haftstrafe. Aber immerhin: In dem vom Militär dominierten Land sind fünf Jahre ohne Regierungskollaps schon ein Wert an sich.

Am Donnerstag ist ...