2. Januar 2018, 18:52 Uhr Pakistan Ärger über Trump-Tweet









Aus Protest gegen wütende Kritik des US-Präsidenten bestellt die pakistanische Regierung den amerikanischen Botschafter ein.

Aus Protest gegen einen kritischen Tweet von US-Präsident Donald Trump hat Pakistan den amerikanischen Botschafter ins Außenministerium einbestellt. Die US-Botschaft bestätigte das Treffen, das am Montag stattfand. Trump hatte am Montag via Twitter erklärt, die USA hätten Pakistan in den vergangenen 15 Jahren mit mehr als 33 Milliarden Dollar unterstützt. Aber Pakistan habe nichts als Lügen und Täuschungen geliefert und die US-Führung für dumm verkauft. "Sie bieten Terroristen Zuflucht, die wir in Afghanistan mit nur wenig Hilfe jagen. Damit ist ...