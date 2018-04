2. April 2018, 18:48 Uhr Osterbotschaft Beten für die Früchte des Friedens

Papst Franziskus fordert im Rahmen der Feierlichkeiten auf dem Petersplatz ein Ende des "Gemetzels" in Syrien - und beklagt auch andere Konflikte.

Papst Franziskus hat angesichts der blutigen Unruhen im Gazastreifen und des "schier endlosen Krieges in Syrien" mehr Anstrengungen für Frieden gefordert. Besonders drängte er auf ein Ende der "Vernichtung" in Syrien. "Wir bitten heute um die Früchte des Friedens für die ganze Welt, angefangen beim geliebten und gequälten Syrien, dessen Bevölkerung erschöpft ist von einem schier endlosen Krieg", sagte der Pontifex in seiner Osterbotschaft am Sonntag und verlangte: "Diesem Gemetzel muss unverzüglich ein Ende bereitet werden." Vor Zehntausenden Menschen auf dem Petersplatz in Rom und Millionen Fernsehzuschauern erteilte er anschließend den traditionellen Segen "Urbi et Orbi".

Der argentinische Papst ging auch auf die Konflikte im Jemen, in Nordkorea, in Teilen Afrikas oder in Venezuela ein. Mit Blick auf die Massenproteste gegen Israel im Gazastreifen, bei denen israelische Soldaten am Karfreitag nach neuesten Angaben 18 Palästinenser erschossen hatten, sagte er: "Wir beten um Früchte der Versöhnung für das Heilige Land, das auch in diesen Tagen durch offene Konflikte heimgesucht wird, die die Zivilbevölkerung nicht verschonen."

Aus Furcht vor Anschlägen war die Gegend um den Petersplatz komplett abgeriegelt. Besucher mussten sich mehrmals durchsuchen lassen, um auf den mit Zehntausenden Blumen geschmückten Platz zu gelangen. In Rom waren etwa 10 000 Sicherheitskräfte im Einsatz.

Die deutschen Bischöfe warnten zu Ostern vor Fremdenfeindlichkeit und einem Aufflammen von Antisemitismus. Der Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, rief die Christen dazu auf, sich für eine freie Gesellschaft zu engagieren. Ein Miteinander von Menschen unterschiedlicher Glaubensüberzeugungen und Kulturen könne gelingen, sagte er in seiner Osterpredigt in der Münchner Frauenkirche. Gegen eine Ausgrenzung von Schwachen und Armen wandte sich der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm. Jeder Mensch müsse spüren und erfahren, dass er Teil dieser Gesellschaft sei, dass er gewollt sei und gebraucht werde, sagte er im Berliner Dom. In einer gemeinsamen Osterbotschaft drückten auch die Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem Hoffnung auf Frieden aus. "Wir beten für alle, die leiden - in unserer Region und auf der ganzen Welt", hieß es darin.