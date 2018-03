6. März 2018, 13:15 Uhr Ost-Ghouta Russland bietet syrischen Rebellen sicheren Abzug an

Ein syrischer Soldat patrouilliert in der Stadt Nashabiyeh in der Region Ost-Ghouta.

Ost-Ghouta ist eines der letzten Rückzugsgebiete der Rebellen.

Die syrische Armee setzt ihre Bodenoffensive fort und hat Beobachtern zufolge mehr als ein Drittel der umkämpften Enklave unter ihre Kontrolle gebracht.

Allen Rebellen, die aufgeben, bietet Russland einen sicheren Abzug an, heißt es aus dem russischen Verteidigungsminsterium.

In ganz Syrien sind Unicef zufolge seit Jahresbeginn mindestens 1000 Kinder getötet worden. In Ost-Ghouta harrten ganze Familien seit Wochen in Kellern aus.

Russland hat den Rebellen im syrischen Ost-Ghouta einen sicheren Abzug für sie selbst und ihre Familien angeboten. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, es werde für ihren Transport einen sicheren Korridor einrichten, sollten sie das Angebot annehmen. Allen Rebellen, die aufgäben, garantiere Russland Immunität vor Strafverfolgung. Kämpfer, die mit ihren Familien abzögen, dürften ihre Waffen mitnehmen.

Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerkes Unicef sind in Syrien seit Jahresbeginn mindestens tausend Kinder getötet worden. In Ost-Ghouta sei das Leben unter der Erde zur Norm geworden, sagte Christophe Boulierac von Unicef in Genf. Einige Familien harrten bereits seit vier Wochen in Kellern aus. In einigen Kellerräumen drängten sich 200 Menschen.

Ost-Ghouta vor den Toren der Hauptstadt Damaskus ist eines der letzten Rückzugsgebiete der Rebellen. Es wird von islamistischen Gruppen kontrolliert. Etwa 400 000 Menschen sind dort seit Jahren eingeschlossen. Die syrische Armee und ihre Verbündeten hatten am Montag ihre Bodenoffensive fortgesetzt und Beobachtern zufolge mehr als ein Drittel der umkämpften Enklave unter ihre Kontrolle gebracht. Seit Beginn der Luftangriffe auf das Gebiet vor zwei Wochen seien mehr als 700 Menschen getötet worden, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Am Montag meldeten die Aktivisten, dass nach Luftangriffen mindestens 18 Menschen über Atembeschwerden geklagt hätten. Demnach wurde die Ortschaft Hammurije mit Raketen beschossen. Oppositionsgruppen beschuldigen die Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad immer wieder, im Kampf gegen Rebellen Giftgas einzusetzen, darunter Chlorgas. Die Regierung hat dies wiederholt bestritten. Nach einem Raketenbeschuss am 25. Februar auf die Ortschaft Schifunije in Ost-Ghouta hatte es 14 Fälle von Atemnot gegeben.

Seit einer Woche gilt eine Waffenruhe von täglich fünf Stunden

Bislang flohen Zivilisten vor allem innerhalb des Rebellengebiets vor dem anhaltend intensiven Beschuss und den Luftangriffen. Die syrische Regierung wirft den Rebellen vor, die Bewohner daran zu hindern, das Gebiet zu verlassen, indem sie einen von Russland ausgewiesenen Fluchtkorridor unter Feuer nähmen. Eine Gruppe namens Dschaisch al-Islam wies dies umgehend zurück. Das russische Militär teilte am Montag mit, die Rebellen hätten zugesichert, Zivilisten das Verlassen des Gebiets zu gestatten; im Gegenzug würden Hilfslieferungen durchgelassen.

Eine vor einer Woche in Kraft getretene Waffenruhe von täglich fünf Stunden wurde immer wieder gebrochen. Sie sollte die Lieferung von Hilfsgütern in die Enklave ermöglichen, erst am Montag traf ein erster Hilfskonvoi ein. Der Konvoi war die erste Hilfslieferung seit Wochen. Er hatte medizinische Güter, chirurgisches Gerät und Nahrungsmittel für 27 500 Bedürftige geladen und traf am Montag dort ein. Wegen des Beschusses der Gegend brachen die Helfer den Einsatz vorzeitig ab. Russland ist neben Iran der engste Verbündete des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.