5. März 2018, 18:56 Uhr Österreich Kaisers Triumph

Die Kärntner SPÖ beschert der Sozialdemokratie nach langer Durststrecke mal wieder einen Sieg. Zurückzuführen ist dieser wohl auf die sachbezogene und betont ruhige Arbeit des seit 2013 regierenden SPÖ-Landeshauptmanns Peter Kaiser.

Von Peter Münch , Wien

In Kärnten spricht man nun vom Kaiser-Bonus, und niemand denkt dabei an Franz Joseph I., an Sisi und die alte k.u.k.-Seligkeit. Von Peter Kaiser ist die Rede, dem Landeshauptmann, sprich Ministerpräsidenten, der seinen Sozialdemokraten bei der Kärntner Landtagswahl endlich einmal wieder einen Triumph bescherte. Mit einem zweistelligen Zuwachs hat er sie auf 48 Prozent der Stimmen gehievt. Im alten Stammland des Rechtspopulisten Jörg Haider konnte die SPÖ damit die FPÖ mit 23 Prozent abgeschlagen auf den zweiten Platz verweisen.

Die ...