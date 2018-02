13. Februar 2018, 18:54 Uhr Öffentlicher Nahverkehr Freitickets für alle

Der Bund erwägt Nulltarif in Bus und Bahn, um eine Stickoxid-Klage der EU abzuwenden. Die Maßnahme könnte zunächst in Modellkommunen getestet werden.

Von Markus Balser und Michael Bauchmüller, Berlin

Im Kampf gegen schlechte Luft in deutschen Städten erwägt die Bundesregierung die Einführung eines kostenlosen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Das geht aus einem Schreiben der zuständigen Ressorts an EU-Umweltkommissar Karmenu Vella hervor, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Ziel sei es, die Zahl der Privatfahrzeuge in den Städten zu reduzieren, heißt es in dem Brief von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU). "Wir haben unsere Position zu den nötigen Maßnahmen überdacht und weiterentwickelt", schreiben die ...