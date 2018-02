25. Februar 2018, 18:51 Uhr Öffentlicher Dienst Der Minister kommt nicht mehr

In Potsdam startet die Tarifrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Mit dabei wäre eigentlich Thomas de Maizière.

Von Detlef Esslinger

Der Name, den die Demonstranten sich einprägen sollten, lautet Hans-Georg Engelke - und sein Gesicht am besten dazu. Wie immer hat die Gewerkschaft Verdi einige Demonstranten organisiert, die vor dem Verhandlungsort Eindruck machen sollen auf den Bundesinnenminister, und wie immer soll es dort zu einem kurzen Gespräch zwischen ihnen und dem Minister kommen. Doch Thomas de Maizière wird weder an diesem Montag beim Auftakt der Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen dabei sein, noch bei weiteren ...