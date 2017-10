6. Oktober 2017, 18:40 Uhr Nukleare Abrüstung "Wir sind keine Naivlinge"









Nuklearwaffen werden unspektakulär verschwinden, sagt Beatrice Fihn voraus. Sie leitet die Organisation Ican, die gerade mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Ein Gespräch über moderne Kriegsführung, heuchelnde Regierungen und das Umarmen von Bäumen.

Interview von Tobias Matern

Ein paar Minuten, ehe es die ganze Welt erfährt, bekommt Beatrice Fihn von der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (Ican) in Genf am Freitagvormittag den Anruf, auf den sie kaum zu hoffen gewagt hatte: Die Organisation erhält den Friedensnobelpreis. Ican ist ein Zusammenschluss von etwa 450 kleineren Bewegungen in mehr als 100 Ländern, die sich allesamt einem großen Ziel verschrieben haben: eine Welt ohne Nuklearwaffen auf den Weg zu bringen. Ican-Geschäftsführerin Fihn, 34, nennt den Preis eine "große Ehre" für ihre Organisation und ruft in einer ersten Stellungnahme zur nuklearen Abrüstung auf. Ein paar Tage vor der Bekanntgabe des Friedensnobelpreises hat sie der Süddeutschen Zeitung dieses Interview gegeben.

SZ: Gut 120 Staaten haben einen Verbotsvertrag für Atomwaffen ausgehandelt, Ican war an den Gesprächen beteiligt. Aber wie realistisch ist ein solcher Vertrag in einer Welt, in der die Atommächte gar nicht daran denken abzurüsten?

Beatrice Fihn: Zunächst einmal ist der Vertrag jetzt eine Realität. Aber unser Ziel, dass jeder Staat der Welt ihn unterschreibt, wird nicht so bald erreicht sein. Mir fällt auf, dass wir die Atomfrage häufig in einem Schwarz-Weiß-Muster behandeln. Dabei fragen wir uns doch auch nicht, ob es jemals wieder zu Menschenrechtsverletzungen kommen wird, obwohl es entsprechende Normen gibt, die das verhindern sollen.

Was für eine Bedeutung hat der Vertrag zum jetzigen Zeitpunkt?

Er ist ein normatives Instrument, er drückt das Bestreben nach einer besseren Welt aus. Der Vertrag wird klar zu erkennende Folgen haben, er ist nicht nur ein naiver Traum. Aber es geht hier nicht um alles oder nichts. Wir glauben, dass nukleare Abrüstung eines Tages vollzogen wird, aber nicht, indem auf einmal weiße Tauben aufsteigen und Frieden herrscht, sondern auf viel unspektakulärere Weise: Atomwaffen werden ihre Relevanz verlieren, die Budgets werden gekürzt, andere Prioritäten gesetzt. Wir beobachten bereits jetzt einen Trend zu voll autonomen Waffensystemen. Atomwaffen werden eines Tages ersetzt werden.

Wodurch?

Durch Waffen, die mehr die modernen militärischen Anforderungen erfüllen. Ein Land komplett zu zerstören, wie es Donald Trump Nordkorea angedroht hat - so sieht moderne Kriegsführung nicht mehr aus. So sah es vielleicht früher aus, aber wir haben bereits eine Reihe von Gesetzen und Normen geschaffen, die das verhindern. Ich will damit nicht sagen, dass Zivilisten in den heutigen Kriegen nicht mehr bedroht sind, aber in der modernen Kriegsführung ist ein Trend zu beobachten, wonach nicht derjenige gewinnt, der die meisten Zivilisten tötet. Es gibt präzisere Waffensysteme, es geht um ausgewählte Ziele und das Zerstören wichtiger Infrastruktur. Atomwaffen kosten hingegen eine Menge Geld und sind für das Militär ziemlich nutzlos. Ihre Auswirkungen lassen sich nicht eingrenzen. Falls man Nordkorea mit Atomwaffen zerstören wollte, würden dadurch auch Südkoreaner sterben.

Aber die Nato und Russland würden in mindestens einem Punkt widersprechen. Sie argumentieren: Nukleare Abschreckung funktioniert, das rechtfertige auch den Besitz einer Waffe, die seit Jahrzehnten nicht eingesetzt wurde.

Es könnte auch sein, dass sie nicht eingesetzt wurde, weil sie nicht den militärischen Anforderungen entspricht. Wenn ich mir Nordkorea, die USA und die stetige Eskalation anschaue und dann höre, Atomwaffen schaffen Frieden und Stabilität, kann ich nur erwidern: So fühlt sich das aber nicht an. Als der Atomwaffenverbotsvertrag unterschriftsreif auslag, gab die Nato eine Erklärung ab, in der sie sich über die Staaten beschwert hat, die das Verbot ausgehandelt haben. Staaten wie Deutschland wollen also nicht, dass andere Länder Atomwaffen verbieten. Aber was wollen sie dann? Sie legal lassen? Das wollen sie auch nicht.