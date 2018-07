7. Juli 2018, 15:46 Uhr Nukleare Abrüstung Nordkorea nennt Gespräche mit USA "sehr beunruhigend"

US-Außenminister Mike Pompeo ist nach zwei Verhandlungstagen aus Nordkorea abgereist. Die nordkoreanische Regierung verkündete anschließend, das Treffen habe die Verhandlungen "in eine gefährliche Phase" geführt.

Ziel des Treffens mit hochrangigen Parteifunktionären war es eigentlich, verbindliche Absprachen zur nuklearen Abrüstung zu treffen.

Nun soll offenbar in Arbeitsgruppen über das weitere Vorgehen gesprochen werden.

Es herrschte gute Laune, als sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un im Juni zum ersten Mal trafen. Kaum war er wieder zu Hause, twitterte Trump, dass von Nordkorea nun keine nukleare Gefahr mehr ausgehe. Doch in den vergangenen Wochen zeigte sich, dass es wohl etwas früh für solche Aussagen war. Deshalb schickte Trump nun seinen Außenminister Mike Pompeo nach Nordkorea. Er sollte einen verbindlichen Zeitplan für die nukleare Abrüstung verhandeln. Nach zwei Tagen reiste Pompeo wieder ab, offenbar ohne einen Durchbruch erzielt zu haben.

Eher im Gegenteil: Die US-Nachrichtenagentur AP zitiert Vertreter der nordkoreanischen Regierung mit den Worten, die Gespräche mit Pompeo seien "sehr beunruhigend" verlaufen. Die US-Seite habe versucht, Druck aufzubauen und mit ihren Äußerungen zur umfassenden, verifizierbaren und irreversiblen nuklearen Abrüstung Nordkoreas den "Geist der Verhandlungen" gestört. Im Ergebnis habe das Treffen an diesem Wochenende deshalb in eine "gefählichen Phase" geführt, in der "unser Wille zur De­nu­k­le­a­ri­sie­rung erschüttert werden könnte", wie es in einem Statement hieß.

Mike Pompeo hatte sich mit dem Parteifunktionär Kim Yong Chol getroffen. "Wir hatten eine sehr ernsthafte Diskussion über sehr wichtige Themen", sagte dieser am Samstag. An Pompeo gerichtet stichelte er: "Beim Gedanken an diese Diskussionen haben Sie vielleicht nicht gut geschlafen." Darauf entgegnete der US-Chefdiplomat, er habe sehr wohl gut geschlafen. Er betonte noch einmal, das oberste Ziel der USA sei ein Vertrag, nach dem Nordkorea im Tausch gegen wirtschaftliche Vorteile sein Atomprogramm zurückfahren werde. Beide Seiten sagten, es gebe aber "noch einige Dinge zu klären".

Diesem Ziel kam Pompeo bei seinem zweitägigen Besuch offenbar nicht wirklich näher. Am Samstagmorgen Ortszeit hatte er über eine sichere Leitung mit Trump, dem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton sowie Stabschef John Kelly telefoniert. Inhalte dieses Gesprächs wurden nicht bekannt. Am frühen Samstagnachmittag reiste er dann wie geplant weiter Richtung Japan.

Es war Pompeos dritte Reise nach Pjöngjang seit April und die erste seit dem historischen Treffen von Trump und Kim Jong-un im Juni. Am Freitag war aus US-Regierungskreisen verlautet, beide Seiten hätten sich auf die Gründung von Arbeitsgruppen verständigt, bei denen es beispielsweise um die Überprüfung der etwaigen Versprechen Nordkoreas im Zuge der geplanten Abrüstung gehen sollte.