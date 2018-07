11. Juli 2018, 11:28 Uhr Meinung am Mittag: NSU-Prozess Ein gerechtes Urteil und Säcke voller Fragen

Das NSU-Verfahren ist beendet und die Schuld der Angeklagten geklärt. Aber es braucht nicht nur Strafverfahren. Nötig ist auch ein neues Denken - das anerkennt, dass Islam und Muslime zu Deutschland gehören.

Kommentar von Heribert Prantl

Das NSU-Verfahren ist souverän-akribisch geführt und es ist nun gerecht beendet worden: mit der Höchststrafe für die Angeklagte Beate Zschäpe und mit schweren Strafen für ihre Gehilfen. Die Schuld der Angeklagten ist damit geklärt. Aber die Beschäftigung mit dem gewalttätigen Rechtsextremismus in Deutschland kann und darf damit nicht zu Ende sein. Im Gerichtssaal stehen Säcke voller Fragen, die nicht geklärt sind. Die Angeklagten waren, das ist so entsetzlich klar geworden, keine Einzeltäter, sie waren Teil eines braunen Netzwerks, sie gehörten zu einem giftigen Milieu, in dem sie sich aufgehoben fühlen konnten. Das schreit nach Reaktionen - der Justiz und der Politik.

Ist das Urteil ein Paukenschlag? Die Strafe für Zschäpe ist die härteste, die nach geltender Rechtslage möglich war: lebenslange Haft plus Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Letzteres bedeutet, dass eine Entlassung auf Bewährung nach 15 Jahren, wie es ansonsten üblich ist, nicht in Betracht kommt.

Deswegen wohl wurde auf die Anordnung der Sicherungsverwahrung verzichtet - das hätte bedeutet, dass Zschäpe auch nach Verbüßung der Haftzeit im Gefängnis bleiben muss - um die Bevölkerung vor neuen Straftaten zu schützen. Der Verzicht auf die Sicherungsverwahrung ist vertretbar. Einige werden Schuldspruch und Urteil mutig nennen, weil Zschäpe bei den zehn Morden nicht persönlich am Tatort war, und nun trotzdem als Mittäterin verurteilt wurde - als Mörderin, nicht nur als Gehilfin.

Ungeklärt bleibt die Rolle der Geheimdienste

Ein Paukenschlag ist das Urteil trotzdem nicht. Es wäre naiv zu glauben, dass jemand, der nicht am Tatort war, nicht wegen Mittäterschaft verurteilt werden kann. Zschäpe hatte nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme Organisationsmacht, sie war bei der Beschaffung von Waffen, Tatfahrzeugen und falschen Papieren dabei und sie war die Verwalterin der Beute der Raubüberfälle. Wenn das nicht für eine Mittäterschaft genügt!

In den Säcken voller Fragen stecken die nach der Rolle der Geheimdienste: Die NSU-Morde hätten verhindert werden können, wenn der Verfassungsschutz das nicht verhindert hätte. Der Verfassungsschutz hat es ermöglicht, dass gesuchte und flüchtige Neonazis im Untergrund bleiben konnten. Er hat die Neonazi-Szene vor Ermittlungen der Polizei gewarnt. Er hat mit der braunen Szene in einer Weise gearbeitet, die die Juristen Kollusion nennen: Er hat verdunkelt, verschleiert und die Akten vernichtet. Gäbe es ein Unternehmensstrafrecht für Behörden - dieser Verfassungsschutz verdiente die Höchststrafe, nämlich seine Auflösung.

So ein Urteil wäre ein Paukenschlag gewesen. Also: "Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. 1. Der Verfassungsschutz wird aufgelöst. 2. Es wird seine Neuorganisation bis zum 31. Dezember 2019 angeordnet."

Aber so etwas anzuordnen, lag nicht in der Kompetenz des Gerichts. Es wäre dies die Pflicht der Bundesregierung und der Landesregierungen. Die haben, im Gegensatz zum Gericht, ihre Aufgabe noch lange nicht erfüllt. Das Gesamtsystem des Staats- und Verfassungsschutzes muss neu konzipiert werden. Es gibt, noch immer, viel zu viel Neben- und Gegeneinander der vielen einschlägigen Landes- und Bundesbehörden.

Mit dem NSU-Urteil endet ein Verfahren, das bei der Polizei mit einem Unwort begonnen hatte. Das Wort hieß "Döner-Morde". Es war viele Jahre lang die vermeintlich griffige Kurzbezeichnung für die Verbrechen. Es war ein Wort, in dem sich Geringschätzung und Ausgrenzung spiegelte, weil es davon ausgeht, dass Türken von Türken umgebracht werden. In diesem Wort wurde und wird alltäglicher Rassismus greifbar. Der NSU-Prozess hat da hoffentlich eine Sensibilisierung auch in den Behörden bewirkt.

Neues Denken ist nötig

Wörter sind Bewusstseinsindikatoren. Das Bewusstsein, dass "die nicht zu uns gehören", ist aber in der Bundesrepublik nach wie vor virulent - auch in der Politik, auch in Ministerien. Um Rechtsextremismus zu bekämpfen, braucht man nicht nicht nur neue Neonazi-Dateien und Verbote, wie sie soeben der Bundesinnenminister gegen die "Osmanen Germania" verhängt hat.

Man braucht zuvorderst ein neues Denken - eines, das anerkennt, dass der Islam und die Muslime zu Deutschland gehören. Mit diesem neuen Denken sollte der Bundesinnenminister anfangen. Das wäre ein schöner Erfolg des NSU-Urteils.