12. September 2017, 14:11 Uhr NSU-Prozess Bundesanwalt fordert sofortige Haft für Zschäpe-Vertrauten









Feedback

André E. war bis zuletzt engster Vertrauter des NSU-Trios und droht seine Freiheit noch heute im Gerichtssaal zu verlieren.

Aus dem Gericht von Wiebke Ramm

Andre E. droht seine Freiheit schon an diesem Dienstag zu verlieren. Die Bundesanwaltschaft hat am Nachmittag überraschend Haftbefehl gegen den Angeklagten im NSU-Prozess beantragt. Wegen Fluchtgefahr sei E. in Untersuchungshaft zu bringen, sagte Bundesanwalt Herbert Diemer am Ende des Schlussvortrages. "Andre E. wurde heute erstmals mit der realen Möglichkeit einer sehr hohen Strafe konfrontiert", sagte der Bundesanwalt. Zuvor hatte Diemer für E. eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren unter anderem wegen Beihilfe zum versuchten Mord und Beihilfe zu zwei Raubüberfällen gefordert. Andre E. war erstmals sichtbar geschockt.

Der 38-Jährige war bis zuletzt engster Vertrauter des NSU-Trios Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Er soll für sie Wohnmobile gemietet haben, mit denen Böhnhardt und Mundlos zu Raubüberfällen und zum Anschlag in der Kölner Probsteigasse fuhren. Die Bundesanwaltschaft ist davon überzeugt, dass er genau wusste, dass seine Freunde morden und Anschläge verüben.

Die Richter zogen sich zur Beratung zurück. Andre E. durfte währenddessen seinen Platz auf der Anklagebank nicht verlassen und stand unter intensiver Bewachung der Justizbeamten.

Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft fünf Jahre Haft für Holger G. wegen Unterstützung der terroristischen Vereinigung NSU beantragt. Für die Hauptangeklagte im NSU-Prozess Beate Zschäpe forderte die Anklage lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.