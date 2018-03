13. März 2018, 18:58 Uhr NS-Prozess Die Lücke geschlossen

Der einstige KZ-Wachmann Oskar Gröning ist tot. Das Urteil gegen ihn wegen Beihilfe zum Mord bleibt auch ohne Haftantritt ein Meilenstein in der deutschen Justizgeschichte.

Von Robert Probst

Die Justizministerin von Niedersachsen hat nun eine schwierige Aufgabe weniger. Sie muss nicht mehr darüber entscheiden, ob sie Oskar Gröning, dem verurteilten einstigen Wachmann von Auschwitz, Gnade gewährt. Barbara Havliza (CDU) hätte wohl sonst diese Woche eine Entscheidung treffen müssen. Grönings Anwalt hatte mit dem Gnadengesuch verhindern wollen, dass der 96-Jährige seine Haft antreten muss. Nun ist Gröning am vergangenen Freitag gestorben, wie am Montagabend bekannt wurde. Das Urteil gegen ihn wegen Beihilfe zum Mord im Vernichtungslager Auschwitz bleibt dennoch - auch ohne Haftantritt - ein Meilenstein in der deutschen Justizgeschichte. Denn der Bundesgerichtshof (BGH) hatte im September 2016 das Urteil des Landgerichts Lüneburg bestätigt und damit die höchstrichterliche Rechtsprechung nach mehr als 50 Jahren revidiert. Bis zum Urteil gegen Gröning waren fast alle Wachleute in Vernichtungslagern von deutschen Richtern verschont worden.

Oskar Gröning war im Juli 2015 vom Landgericht Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in 300 000 Fällen im Vernichtungslager Auschwitz zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Gröning war als SS-Unterscharführer in der "Häftlinsgeldverwaltung" beschäftigt. Er habe durch das Bewachen von Gepäck an der Rampe und das Verwalten der Gelder vor allem ungarischer Juden, die anschließend in die Gaskammern getrieben wurden, die Morde gefördert, hieß es in dem Urteil. Der Angeklagte wusste, "dass die nach Auschwitz deportierten Juden dort massenweise und unter bewusster Ausnutzung ihrer Arg- und Wehrlosigkeit qualvoll getötet wurden. Ihm war ebenfalls bewusst, dass er die in Auschwitz betriebene Tötungsmaschinerie durch seine Tätigkeiten unterstützte", hieß es. Dies reichte dem Landgericht für eine Verurteilung zur Beihilfe zum Mord - obwohl es dem Angeklagten keinen individuellen Tatbeitrag zuordnen konnte.

Gröning starb am Freitag. Das Urteil gegen ihn war seit 2016 rechtskräftig

Ähnlich hatte es schon das Landgericht München 2011 im Fall von John Demjanjuk, 91, gesehen - er wurde wegen Beihilfe zum Mord an 28 000 Juden im Vernichtungslager Sobibor zu fünf Jahren Haft verurteilt. Doch Demjanjuk starb, bevor der BGH über die Revision befinden konnte. Das Urteil wurde nicht rechtskräftig. Seitdem warteten vor allem die Überlebenden des Holocaust auf eine höchstrichterliche Bestätigung dieser neuen Linie. Auch eine zweite Chance verstrich. Im Juni 2017 starb der einstige SS-Wachmann Reinhold Hanning, 95. Vom Landgericht Detmold war der ehemalige Unterscharführer im Juni 2016 zu fünf Jahren Haft wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 170 000 Fällen verurteilt worden. Auch hier fehlte die Revisionsentscheidung aus Karlsruhe.

Doch im Fall Gröning rückte dann der BGH von seiner Haltung ab, die er seit den 1960er Jahren nicht verändert hatte. Am 20. Februar 1969 hatte der BGH ausgeführt, dass sich "nicht jeder, der in das Vernichtungsprogramm des KZ Auschwitz eingegliedert" gewesen und dort "irgendwie anlässlich dieses Programms tätig geworden" sei, "objektiv an den Morden beteiligt" habe und für "alles Geschehene verantwortlich" sei. Seit diesem Urteil wurden Wachleute aus Vernichtungslagern von deutschen Gerichten nicht mehr verurteilt - denn der vom BGH geforderte Einzelnachweis einer konkreten Straftat an einem konkreten Tag konnte aus naheliegenden Gründen nie geführt werden. So stellte die Staatsanwaltschaft Frankfurt etwa 1982 Ermittlungen ein, weil sie keinen Zusammenhang zwischen dem Rampendienst von SS-Leuten und der Vernichtung der Juden erkennen konnte. 2016 betonten die Richter in Karlsruhe hingegen, es gehe bei Gröning nicht darum, ihm "alles" Geschehene zuzuordnen, sondern um konkrete Handlungsweisen im Verlauf der sogenannten "Ungarn-Aktion". Die in den 1950er und 1960er Jahren gängige Ansicht, die reine Anwesenheit von Wachleuten in einem Vernichtungslager habe zum reibungslosen Betrieb der Mordmaschine beigetragen, war wieder hergestellt. Nur, dass in der Zwischenzeit die allermeisten möglichen Beschuldigten gestorben waren. Vor allem diese "Lücke" in der Rechtsprechung und damit in der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit war für viele Überlebende äußerst schmerzhaft.

Während des Prozesses hatte Gröning umfassend gestanden, er schilderte seine Erfahrungen in Auschwitz-Birkenau teilweise detailliert und bekundete in Anwesenheit von zahlreichen Nebenklägern mehrfach Reue. Das war eine Ausnahme in NS-Prozessen, in denen Angeklagte meist schwiegen und Schuld bestritten. "Um Vergebung kann ich nur meinen Herrgott bitten", hatte er aber auch betont.

Die Reaktionen auf den Tod Grönings fallen gemischt aus. Für das Internationale Auschwitz Komitee betonte Vizepräsident Christoph Heubner, vor allem die Tatsache, dass das in Lüneburg gesprochene Urteil vom Bundesgerichtshof höchstrichterlich anerkannt wurde, bleibe für die Holocaust-Überlebenden "eine große Genugtuung". Das auf die Verfolgung von NS-Verbrechern spezialisierte Simon-Wiesenthal-Center nannte dessen Tod als "zumindest auf der symbolischen Ebene bedauerlich". Prozesse gegen die Täter verlören einen "wichtigen Teil ihrer Bedeutung", wenn eine Bestrafung ausbleibe, betonte Chefermittler Efraim Zuroff. Das "Schicksal" habe es so gewollt, dass auch Gröning seiner Strafe entgangen sei.